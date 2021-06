Prognoza pogody na weekend. Temperatura wzrośnie nawet do 26 stopni Celsjusza. Miejscami może przelotnie popadać

W sobotę zachmurzenie będzie zmienne, miejscami możliwe są także przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu do 26 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i północno-wschodni wiatr.

Niedziela również zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.