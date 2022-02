Program "50 kW na start" w nowym wydaniu. WFOŚiGW zwiększa liczbę beneficjentów

- W poprzednich edycjach Programu sporo firm, ale spoza sektora MSP, pytało nas o możliwość dofinansowania na zabudowę takich niedużych instalacji fotowoltaicznych. Podjęliśmy więc decyzję o rozszerzeniu grupy beneficjentów, do których ten Program kierujemy – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Do tej pory Program był skierowany wyłącznie do firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od tego roku beneficjentami środków są wszyscy przedsiębiorcy z terenu województwa śląskiego, zainteresowani zabudową mikroinstalacji fotowoltaicznej, tj. instalacji o mocy do 50 kW.

W Programie „50 kW na start” przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania w tym: w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 proc. udzielonego dofinasowania; w formie dotacji do 10 proc. udzielonego dofinansowania. Na Program WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy łącznie 10 mln zł z możliwością zwiększania puli środków w przypadku znacznie większego zainteresowania.