Program Profilaktyka 40 Plus został przedłużony. W woj. śląskim zgłosiło się tylko 77 tys. chętnych. Dlaczego tak mało? Monika Chruścińska-Dragan

W woj. śląskim chętnych na program Profilaktyka 40 Plus wciąż jest jak na lekarstwo. Łukasz Kaczanowski / Polska Press

Kto nie skorzystał jeszcze z pakietu badań Profilaktyka 40 Plus, nadal może to zrobić. Rządowy program został przedłużony co najmniej do końca czerwca 2022 roku. W woj. śląskim chętnych wciąż jest jak na lekarstwo.