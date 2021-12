Prokuratorzy wkroczyli do Urzędu Miasta w Mysłowicach. Są nieprawidłowości przy wywozie niebezpiecznych odpadów?

Niebezpieczne odpady prawie zniknęły z Mysłowic. Urzędników odwiedziła prokuratura

Niebezpieczne odpady wywiezione z Mysłowic. To jeszcze nie koniec

W środę, 15 grudnia 2021 roku, do Urzędu Miasta w Mysłowicach przyjechali pracownicy prokuratury, by dokonać kontroli różnych dokumentów.

- W Urzędzie Miasta Mysłowice trwa kontrola Prokuratury Regionalnej w Katowicach dotycząca przywozu i wywozu odpadów niebezpiecznych z dzielnicy Brzezinka. Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Aktualnie zachodzi konieczność zabezpieczenia jako dowodu do sprawy dokumentacji dotyczącej realizacji przedsięwzięcia związanego z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych, nielegalnie zgromadzonych w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50. Postępowanie Prokuratury ma na celu zbadanie okoliczności rzutujących na działanie sprawców, polegających na wprowadzeniu urzędników Urzędu Miasta w Mysłowicach, czy też Prezydenta Miasta Mysłowice w błąd - przekazała Anna Górny, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Mysłowice.

Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, w trakcie trwania wywozu zgłosił się do WIOŚ z prośbą o skontrolowanie firm, biorących udział w wykonaniu zadania. Jak przekazywał mieszkańcom, jeden z podwykonawców prawdopodobnie złamało prawo próbując niewłaściwie zagospodarować odpady. Jak dodaje rzeczniczka UM Mysłowice, kontrola w Urzędzie Miasta to kolejne czynności w tej sprawie, a sprawdzane jest m.in. to, czy jakieś działania przyniosły szkodę gminie.