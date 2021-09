Promenada Czesława Niemena w Częstochowie przejdzie rewitalizację, ale tylko częściowo. Mieszkańcy są rozczarowani

Promenada Czesława Niemena w Częstochowie

Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie podpisało umowę ze Studiem V13 na przygotowanie projektu przebudowy Promenady Czesława Niemena w Częstochowie pomiędzy Brzeźnicką a Kiedrzyńską. Jak poinformowano podczas briefingu prasowego projekt ma być gotowy do końca 2021 roku, a same prace potrwają kolejne dwa lata i to przy założeniu, że miasto będzie miało środki na tę inwestycję. Częstochowa liczy, że uda się na nią pozyskać środki w ramach budżetu obywatelskiego.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przypomniał, jak zrodził się pomysł rewitalizacji Promenady. Z inicjatywy radnego Łukasza Kota w ramach budżetu obywatelskiego przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. Zaproponowano dwie koncepcje, ale nie wybrano żadnej z nich. Wybrana koncepcja łączy elementy obydwu pomysłów. Uznano, że to najrozsądniejsze rozwiązanie.