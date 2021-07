Promenada w Mysłowicach wypiękniała na lato. To idealne miejsce na letni spacer i odpoczynek. Zobaczcie zdjęcia

Mieszkańcy Mysłowic mogą być dumni z odnowionej Promenady. Park zyskał nowe oblicze i jest nie do poznania w porównaniu z widokiem, na który musieli patrzeć mysłowiczanie przez lata. Wcześniej nie było tutaj praktycznie niczego. Mieszkańcy wyprowadzali psy na spore tereny zielone , które po deszczu zamieniały się w bajoro. Można było spacerować ścieżkami prowadzącymi na boisko, do źródełka i na drugą stronę Promenady. Na tym niestety się kończyło, a samochody przejeżdżające drogą tylko odstraszały i sprawiały, że trzeba było mieć oczy dookoła głowy.

Po remoncie to zupełnie inne miejsce. Powstały nowe ścieżki spacerowe, z których chętnie korzystają mieszkańcy. Posadzono nowe rośliny i drzewa, które na tegoroczne lato już wyrosły i pną się ku górze. Młodzi mysłowiczanie cieszą się z dużego placu zabaw, który znajduje się w drugiej części parku - za boiskiem. Mieszkańcy bardzo polubili stawy oraz fontanny, które się w nich znajdują. Widać je już z daleka i aż chce się do nich przespacerować. Nadal pusta stoi Ściana Pamięci. Prawdopodobnie w przyszłości to tam przeniesiony zostanie pomnik upamiętniający ofiary obozu. Ten obecnie znajduje się za przewiązką przy wejściu do parku. Obok ściany posadzone są kolorowe róże, które pięknie wykwitły i mienią się kolorami.