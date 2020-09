Promocje w Media Markt z okazji powrotu do szkół. Teraz taniej kupimy smartfony i tablety, ale też odkurzacze i telewizory

Warto się teraz wybrać na zakupy do Media Markt, bo można sporo oszczędzić. Sieć supermarketów oferujących sprzęt RTV i AGD, komputery i multimedia przygotowała dla swoich klientów spore promocje. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, telewizorów, robotów kuchennych, ale także smartfonów, deskorolek i wielu innych produktów. O połowę taniej kupimy m.in. zestawy słuchawek.

Firma co roku na przełomie sierpnia i września przygotowuje promocje związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Produkty biorące udział w akcji oznaczone są czerwonym logo "Powrót do szkoły". To idealny moment na zakup wypatrzonych produktów w atrakcyjnych, często dużo niższych cenach.