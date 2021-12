Prośba o niewysyłanie życzeń świątecznych oburzyła konserwatystów w Parlamencie Europejskim. Jadwiga Wiśniewska: To dewastacja humanizmu Tomasz Breguła

Pod koniec listopada Komisja Europejska wydała rekomendacje, w których sugeruje unikanie przez urzędników unijnych słów takich jak „Boże Narodzenie”. Wywołało to falę krytyki ze strony środowisk katolickich i konserwatywnych. To jednak nie koniec kontrowersji, ponieważ w środę, 15 grudnia, do asystentów europosłów została rozesłana wiadomość z prośbą, by nie wysyłać w tym roku życzeń świątecznych. Europosłanka Jadwiga Wiśniewska zdecydowanie sprzeciwiła się takim praktykom, określając je jako "dewastację humanizmu".