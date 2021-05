Protest mieszkańców Częstochowy wstrzymał remont ulicy Glogera. Kostka klinkierowa zostanie na drodze?

"Przypomnijmy, że niezwykle klimatyczna częstochowska uliczka łączy Focha, Kopernika i Dąbkowskiego. Specyficzny charakter zawdzięcza klinkierowej nawierzchni, która pojawiła się tu ponad 80 lat temu, w okresie okupacji niemieckiej. Niestety, Miejski Zarząd Dróg właśnie rozpoczął niszczenie bruku, aby zastąpić go... banalnym asfaltem. Jak wiadomo, za kilka lat pokryje się on siatką dziur, w przeciwieństwie do wysłużonego i trochę krzywego, ale wciąż gładkiego bruku klinkierowego.

Mamy nadzieję, że tym razem ekipa Matyjaszczyka w MZD pójdzie po rozum do głowy i zrozumie, że zabytkowa nawierzchnia to wartość, która wzbogaca i urozmaica coraz nudniejsze miasto. Potrzebna jest renowacja, a nie bezmyślne niszczenie. Niestety, na zainteresowanie samego prezydenta mieszkańcy raczej nie mogą liczyć" - czytamy na Fanpage'u Grupy Elanex.

- MZD nie upiera się przy konkretnym rozwiązaniu czy rodzaju nawierzchni. Po wyczerpaniu formalności związanych z BO przystępuje po prostu do realizacji danego zadania w przegłosowanym kształcie. Po wybraniu projektu, na etapie przygotowań do realizacji czy przetargu nikt nie wskazywał uwag do proponowanej formuły przebudowy ul. Glogera. Nie jest to też obszar chroniony prawnie przez konserwatora zabytków więc nie było wymagane spełnienie dodatkowych kryteriów prawnych. Skoro jednak mieszkańcy optują za zachowaniem klinkierowej nawierzchni jezdni, to nie widzimy przeszkód, żeby takie rozwiązanie przeanalizować - tłumaczy Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.