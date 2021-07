Protest przeciwko brakowi dialogu i kolesiostwu w JSW. Jest oficjalne stanowisko spółki Piotr Chrobok

Brak dialogu, nieporozumienie w sprawie podwyżek i szerzące się kolesiostwo. To główne zarzuty, jakie skłoniły organizacje związkowe JSW do protestów. Spółka zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie. Odpiera zarzuty, deklaruje, że prowadzi dialog społeczny, a oferowane podwyżki to maksimum, na jakie ją stać.