Protest w Katowicach. Ratownicy medyczni wyszli na ulice. Domagają się podwyżek i zmiany przepisów. "Zostaliśmy odarci z godności"

Ratownicy medyczni już od czterech lat walczą o godne wynagrodzenia. Nie mają swojego samorządu, ani ustawy o zawodzie. W nowelizacji przepisów o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia zostali zakwalifikowani do grupy "inne zawody medyczne". Rozgoryczenie jest tym większe, że zmiany przyjęto praktycznie tuż po wielomiesięcznej walce w pandemią koronawirusa.

- Zostaliśmy odarci z godności. Rząd w tabeli wynagrodzeń umieścił nas w rubryce inny zawód medyczny. Tak jakby zawód ratownika medycznego, jeszcze niedawno tak oklaskiwany za swój wkład w walkę z pandemią, nie istniał - mówi Mateusz Płachno z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Protestujący w rozdawanych podczas akcji ulotkach zwracają uwagę na to, że są najmniej liczną grupą zawodową w branży medycznej. Liczbę wszystkich ratowników szacuje się na około 14 tysięcy, średnio przepracowują od 200 do 400 godzin w miesiącu. W swojej pracy często podejmują decyzje dotyczące zdrowia i życia ludzi, a podstawy wynagrodzenia zgarniają od 1 600 do 2 200 zł netto.