Провальна пропаганда. Репортажі кремлівських ЗМІ. Porażki propagandy. Reportaże kremlowskich media

РФ у війні з Україною вже зарекомендувала себе як прихильниця постанов та фейків. Стороною не обійшли й воєнну журналістику – а-ля військові кореспонденти, а фактично кремлівські пропагандисти, розганяють ще більше інформаційного шуму своїми відео та фото матеріалами з фронту. Таку інформацю легко знайти на просторах інтернету, пригадаємо приклади невдалих спроб російської пропаганди.

Олександр Сладков, кореспондент програми «Вести» в своєму репортажі підійняв тему про те, що Захід укрито постачає зброю Україні.

«Цікаво, американці написали латинськими літерами на українській мові «Uwaga!» - «Увага!»», - повідомляє він, показуючи ці самі написи.

Насправді ж всім зрозуміло, що написи на зброї, а саме на гранатометі РПГ-76 «Комар», були виконані польською мовою. Польща ще з середини березня відкрито постачає таку зброю Києву для оборони, проте цей факт не завадив кореспонденту притягнути та звинуватити США у таємній допомозі Україні.