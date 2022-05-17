Провальна пропаганда. Репортажі кремлівських ЗМІ. Porażki propagandy. Reportaże kremlowskich media

РФ у війні з Україною вже зарекомендувала себе як прихильниця постанов та фейків. Стороною не обійшли й воєнну журналістику – а-ля військові кореспонденти, а фактично кремлівські пропагандисти, розганяють ще більше інформаційного шуму своїми відео та фото матеріалами з фронту. Таку інформацю легко знайти на просторах інтернету, пригадаємо приклади невдалих спроб російської пропаганди.
Олександр Сладков, кореспондент програми «Вести» в своєму репортажі підійняв тему про те, що Захід укрито постачає зброю Україні.
«Цікаво, американці написали латинськими літерами на українській мові «Uwaga!» - «Увага!»», - повідомляє він, показуючи ці самі написи.
Насправді ж всім зрозуміло, що написи на зброї, а саме на гранатометі РПГ-76 «Комар», були виконані польською мовою. Польща ще з середини березня відкрито постачає таку зброю Києву для оборони, проте цей факт не завадив кореспонденту притягнути та звинуватити США у таємній допомозі Україні.
Провальним видався і фейк про заздалегідь підготовленні в Україні медалі «За взяття Криму». Російські ЗМІ активно писали про те, що такі нагороди були знайденні у військкоматах нині окупованого Херсону. Підхопили цю новину й проросійські канали у соціальних мережах, підтверджуючи інформацією фотографіями самої медалі та посвідченням до неї. Українські фактчекери без великих зусиль спростували таку інформацію, занадто багато помилок допустили пропагандисти.
Перші очевидні «промахи» виникли через не досконалі знання рашистів української мови та державної структури. По-перше, в Україні медалі присуджуються не «наказом», як було написано в посвідченні, а «указом» Президента України. По-друге, помилку кремлівські пропагандисти допустили й у ініціалах президента, вказавши «В.А Зеленський». Очевидно, не поцікавились тим, що в українській мові ім’я Олександр пишеться відмінно, через літеру «О», не говорячи вже про те, що на всіх офіційних документах України в підписах президента по-батькові не вказується. Більше того, якби така медаль насправді існувала, вона б ніколи не називалась «За взяття Криму», хіба що «За визволення»! Адже Україна, як і більшість країн світу, вважає Крим українською територією, хоча й тимчасово анексованою. Ми не «беремо» чужі території – ми визволяємо наші!
W wojnie z Ukrainą Rosja dała się już poznać jako zwolennik fake news. Nie pominięto również dziennikarstwa wojskowego – korespondenci wojskowi, a właściwie propagandyści Kremla, jeszcze więcej szumu informacyjnego rozpraszają swoimi filmami oraz zdjęciami z frontu.
Kateryna Yakovleva
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Rosjanie atakują swoich