Prymas Andrzej Duda musi podać się do eksmisji. MEMY Internet komentuje wpadkę prezydenta na 100. rocznicę wybuchu III. Powstania Śląskiego

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Polonii i Polaków za Granicą

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za granicą. - Niech świadomość przynależności do Narodu Polskiego będzie dla Państwa zawsze powodem do dumy, a biało-czerwona flaga i orzeł biały zawsze i nierozerwalnie łączą Was z ukochaną Ojczyzną - mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki.