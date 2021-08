Prymas Stefan Wyszyński na Jasnej Górze spędził 600 dni w tych pokojach Bartłomiej Romanek

12 września w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego. Do tego wydarzenia przygotowuje się również Jasna Góra, bo to miejsce, które w życiu kardynała wielką rolę. Prymas Wyszyński chciał przywdziać pauliński habit, ale ostatecznie wybrał inną życiową drogę. Związki prymasa z Jasną Górą są jednak bardzo silne. Wystarczy powiedzieć, że spędził on na Jasnej Górze ponad 600 dni. Dlatego Jasna Góra przygotowuje się do uroczystości beatyfikacyjnej. Szczegóły zdradzono podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano również zdjęcia pokoju, w którym mieszkał prymas na Jasnej Górze.