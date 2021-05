Prymicja ks. Tomasza Gryla w Myszkowie odbyła się w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennka

Abp Stanisław Gądecki w Piekarach: "Religia może wspierać demokrację". Arcybiskup zachęca do przemyślenia stylu życia

Pielgrzymka Stanowa Mężczyzn i Młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Mężczyźni zjechali do Piekar Śląskich na coroczną pielgrzymkę. Po procesji z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na kalwarię, odbyła się msza święta pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego. Abp Gądecki wygłosił także homilię. - Potrzebni są mężczyźni, którzy zjednoczą ludzkość, miłość - zbudują polskie społeczeństwo - mówił metropolita Gądecki. Arcybiskup mówił o samotności, dobrej polityce i emigrantach. - Budowanie bardziej braterskiego społeczeństwa jest nie tylko kwestią polityki. Jest to zadanie dla każdego poszczególnego mężczyzny i młodego człowieka - dodał w homilii abp Gądecki.