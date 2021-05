Prywatyzacja lasów? Koalicja Obywatelska jest przeciwna RTY

25.04.2021 gdansk. trojmiejski par krajobrazowy. las. wycinka drzew. fot. karolina misztal / polska press/dziennik baltycki Karolina Misztal

Opozycja bije na alarm i zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by nie dopuścić do prywatyzacji lasów. Ich zdaniem umożliwi to ustawa przygotowywana przez PiS. Ma ona dać możliwość zamiany gruntów leśnych na np. przemysłowe. Raz taki projekt został już zablokowany, ale niebawem ma pojawić się w zmienionej formie – mówiła w Kielcach Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej.