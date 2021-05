Przebudowa DK 1 w Dąbrowie Górniczej nabiera tempa. Wykonawca ustawił przy niej m.in. płotki dla żab

Nowa S1 będzie dwujezdniową trasą szybkiego ruchu z około 2,5-metrowej szerokości pasem awaryjnym. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Droga będzie ogrodzona, bo takie dziś są standardy dla dróg ekspresowych. Ogrodzenie uniemożliwi wejście na jezdnie na przykład leśnym zwierzętom. S1 między Dąbrową i Podwarpiem ma być też drogą bezpieczniejszą niż dotychczas . Z trasy znikną niebezpieczne, jednopoziomowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Wykonawca wybuduje tu nowy węzeł Ząbkowice oraz przebuduje istniejący węzeł Pogoria. Będą to bezkolizyjne skrzyżowania. Do tego, w ramach kontraktu, wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Powstaną drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt. Mieszkańcy powinni być spokojni o nieuciążliwy poziom hałasu przy nowej trasie ekspresowej . Mają to zabezpieczyć specjalne ekrany dźwiękochłonne, które staną w najbardziej zagrożonych hałasem miejscach.

Kiedy droga S1 będzie gotowa?

Ten prawie siedmiokilometrowy odcinek ekspresówki powinien być oddany do użytku w listopadzie 2023 roku.

Wcześniej, bo jeszcze w maju 2021 roku, kierowcy w końcu będą mogli przejechać dwupasmówką S1 od Podwarpia do Pyrzowic. Na razie, to trasa jednojezdniowa, zwężająca się za węzłem Podwarpie do drogi o jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Właśnie w połowie maja wykonawca ma udostępnić kierowcom drugą jezdnię tej trasy. Droga będzie przejezdna, ale firma Rubau Constructiones będzie jeszcze prowadziła tam prace wykończeniowe.

Tymczasem do końca 2023 roku powinny być także gotowe pozostałe, będące obecnie w budowie, odcinki ekspresowej trasy S1 od Mysłowic do Bielska Białej. Wyjątkiem będzie budowa około 13-kilometrowego Mysłowice Oświęcim. Do 2023 roku na pewno powstanie jedynie trzykilometrowej długości trasa ekspresowa będąca obwodnicą Bierunia. Około 9 km pozostałej trasy będzie gotowa około roku później.

W 2023 gotowa będzie też S1 będąca obwodnicą Węgierskiej Górki (Milówka – Przybędza).