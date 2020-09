Przebudowa drogi ekspresowej S1 kolejny raz wypadła z planu inwestycyjnego GDDKiA

Wydawało się, że w związku z prawdziwą „nawałnicą” inwestycyjną ministerstwa infrastruktury, które co rusz zapowiada budowy kolejnych obwodnic, czy dróg szybkiego ruchu, przyspieszenia nabierze także i ta inwestycja. W porównaniu do innych, jej koszt jest naprawdę niewielki. Trzy lata temu szacowano, że przebudowa kosztowałaby około pięciu milionów złotych. Niestety, wszyscy, którzy oczekiwali, że przebudowa S1 w końcu zacznie nabierać rumieńców, przeliczyli się.

- Rzeczywiście, dokonaliśmy aktualizacji planu inwestycji na ten rok. Przebudowa S1 się tam nie znalazła, ale to nie znaczy, że nie znajdzie się tam po następnej aktualizacji tego dokumentu – mówi Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.

Dlaczego tę wyczekiwaną w Sosnowcu inwestycję, wciąż odsuwa się na dalszy plan? Dotąd GDDKiA informowało, że problemem był brak finansowania tej inwestycji. Teraz, podobno pieniądze nie są problemem. Okazało się, że zaważyły względy formalne… - Przygotowujemy aneks, w którym trzeba uwzględnić zastrzeżenia ministerstwa infrastruktury, dotyczące tej inwestycji. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. skomunikowania trasy z pobliską stacją benzynową – mówi Marek Prusak. Chodzi o to, czy zjazd na stację ma być bezpośredni czy też powstanie w tym miejscu np. Miejsce Obsługi Podróżnych.

- Przypomnijmy też, że to właśnie miasto, chce samo sfinansować budowę tego węzła. Niestety, bez wcześniejszej przebudowy tej drogi przez GDDKiA, jest to niemożliwe – mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Dlaczego jedna inwestycja jest zależna od drugiej? Przed trzema laty miasto Sosnowiec i GDDKiA podpisały porozumienie, na mocy którego miasto miało wybudować wspomniany już wcześniej węzeł drogowy na S1, ale wszystkie parametry tego obiektu łącznie ze zjazdami i wjazdami miały być dostosowane do nowych, innych niż obecne, parametrów (rzędnych) drogi po przebudowie zrealizowanej przez GDDKiA. Chodziło o około pięciokilometrowy odcinek ekspresówki, biegnącej przez Sosnowiec do granicy z Mysłowicami. Początkowo porozumienie napawało obie strony optymizmem. Zarówno miasto, jak i GDDKiA ogłosiło przetargi na dokumentację i zleciły ich wykonanie. Niestety, po kilku miesiącach z wykonania projektu wycofało się wybrane przez GDDKiA biuro projektowe. GDDKiA miała w ciągu kilku tygodni wybrać kolejną firmę. Tak się nie stało. Tymczasem miasto Sosnowiec ma już gotowy projekt nowego węzła. Niestety, na razie nie zmienia to w żaden sposób tej sytuacji.