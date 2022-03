Przebudowa Planetarium zbliża się do końca. Efekt zapiera dech w piersiach

Laureaci tej prestiżowej, trwającej od 1957 roku rywalizacji, bardzo często tworzą później elitę polskich astronomów. Przed laty w Chorzowie brał w niej udział m.in. profesor Aleksander Wolszczan, który w trakcie swojej bogatej kariery naukowej odkrył w 1991 roku istnienie trzech planet poza Układem Słonecznym. Ze zwycięstwa aż dwukrotnie, w 2016 i 2017 roku, mogła cieszyć się Zofia Kaczmarek. Jako jedyna w historii dokonała tego dwa razy z rzędu, w tym raz zdobywając komplet możliwych punktów. Na jej cześć Michał Kusiak i Michał Żołnowski nazwali odkrytą przez siebie planetoidę imieniem: „(486239) Zosiakaczmarek”.

- W tym roku Zofia Kaczmarek towarzyszyła młodzieży w charakterze obserwatorki, a w przyszłej edycji dołączy do Komitetu Głównego Olimpiady – mówi Jarosław Juszkiewicz, autor seansów w Planetarium Śląskim w Chorzowie. - Jak zawsze w oczach tych młodych ludzi mogliśmy zobaczyć niezwykłą pasję, to wspaniałe uczucie. Była to ostatnia olimpiada odbywająca się poza budynkiem Planetarium. W 2023 roku wrócimy już na swoje miejsce – dodaje.