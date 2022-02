Przed nami modernizacja ul. Piekarskiej w Bytomiu. Na tory powróci też zabytkowa eNka

Przed nami modernizacja ul. Piekarskiej w Bytomiu

W środę, 2 lutego, podpisano umowę na realizację prac na ul. Piekarskiej w Bytomiu. Oczekiwana modernizacja jednej z najważniejszych ulic w mieście niebawem więc się rozpocznie.

Jak czytamy w zapowiedziach, prace projektowe wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych powinny się zakończyć do 2 lipca. Później wykonawca - a została nim firma Eurovia Polska S.A. - będzie mógł przystąpić do realizacji robót. Nie powinny one potrwać dłużej niż dwanaście miesięcy.

- Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Piekarskiej i wydłużenie linii nr 38 do placu Sikorskiego wpłyną też na lepsze skomunikowanie Śródmieścia Bytomia. Po zakończeniu realizacji inwestycji chcielibyśmy, aby linię 38 obsługiwały naprzemiennie tabor niskopodłogowy i zabytkowy wagon - zapowiada Mariusz Wołosz, prezydent miasta.

Inwestycja ma więc w przyszłości przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców oraz komfortu podróży pasażerów tramwajów.