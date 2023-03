Przed nami ostatnia terapeutyczna sesja muzyczna z cyklu Solar Renewal. Organizatorzy potwierdzają II edycję!

Przez ostatni miesiąc, w każdą sobotę Laboratorium Obrazu Ruchomego i Interakcji, które mieści się w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, pękało w szwach. Wszystko za sprawą wydarzenia Solar Renewal, które zorganizowała założona przez Pawła Pindura, byłego członka Kabaretu Łowcy.B, fundacja Soundscape. To cykl terapeutycznych sesji muzycznych, na których dominuje muzyka ambientowa, która działa relaksacyjnie i uwalnia od różnego rodzaju napięć. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie powstało w odpowiedzi na niepokojące dane dotyczące zdrowia psychicznego Polek i Polaków. Jak pokazują badania prawie połowa dorosłych Polaków odczuwa przewlekły stres, a co piąty z nas codziennie stresuje się w pracy.

– Postanowiłam wesprzeć fundację Soundscape i realizowane przez nich sesje Solar Renewal, gdyż to piękna i ważna inicjatywa, która z pewnością się przyjmie. Jeśli ktoś czuje u siebie objawy przewlekłego stresu lub zmęczenia, to powinien tu przyjść i skorzystać z fototerapii, która jest tu dostępna, a także posłuchać muzyki ambientowej, która w połączeniu z kojącymi dźwiękami mis i gongów, sprawia, że ciało rozluźnia się, umysł odpoczywa i wchodzi w naturalne skupienie. Taki stan sprzyja przywracaniu równowagi. Trzymam kciuki za kolejne edycje tego unikalnego wydarzenia. – dodaje Beata Drzazga.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych

oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.