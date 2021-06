Przed nami piekielnie upalny weekend. Pogoda da nam popalić. Możliwe burze i opady deszczu. Co mówi prognoza pogody IMGW?

Przed nami ostatni wiosenny weekend, a pogoda będzie jak w lato. Będzie piekielnie gorąco, a termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza w cieniu. Przed upałami ostrzega IMGW. Pojawić się mogą również burze i opady deszczu. Wszyscy spragnieni wakacyjnych temperatur i słońca powinni być zadowoleni. Sprawdź, co mówi prognoza pogody na weekend 18-20 czerwca 2021.

Przed nami piekielnie gorący weekend. Termometry pokażą 35 st. C. Przed nami bardzo gorący weekend, z temperaturą powietrza na zachodzie do nawet 35°C. Na wschodzie nieco chłodniej, ale nadal gorąco – ok. 27°C. Czekają nas też bardzo ciepłe noce – w wielu miejscach temperatura nie spadnie poniżej 18°C. Wyż znad wschodniej Europy zapewni nam bardzo dużo słońca, ale w sobotę i w niedzielę na krańcach zachodnich i południowo-wschodnich możliwe będą lokalne opady, a nawet burze. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. Pogoda na weekend 18.06. - 20.06. Taki będzie piątek Polska znajduje się pomiędzy wyżem z centrum nad zachodnią Rosją, a ośrodkami niżowymi nad Europą Zachodnią i Skandynawią. Z południowego zachodu nad zachodnią Polskę napływa upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego, natomiast wschodnia część kraju pozostanie w gorącej masie powietrza polarnego kontynentalnego.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Słonecznie. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C, jedynie w rejonie Zatoki Puckiej około 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni. Gdańsk 30°C

Koszalin 31°C

Szczecin 34°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na północnym zachodzie porywisty, południowo-wschodni i południowy. Olsztyn 30°C

Suwałki 28°C

Białystok 29°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 31°C do 34°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Poznań 33°C

Gorzów Wlkp. 34°C

Toruń 32°C

Kalisz 31°C

Bydgoszcz 32°C

Zielona Góra 32°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Słonecznie. Temperatura maksymalna od 27°C miejscami na wschodzie do około 30°C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Warszawa 30°C

Łódź 30°C

Lublin 28°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Słonecznie. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C, w obszarach podgórskich od 26°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 12°C rano do 18°C po południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wrocław 32°C

Jelenia Góra 31°C

Legnica 33°C

Opole 31°C

Katowice 31°C

Częstochowa 31°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie małe, w rejonach górskich miejscami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 27°C na wschodzie do 31°C na zachodzie, w rejonach podgórskich od 26°C do 29°C, wysoko w Beskidach od 19°C do 24°C, na szczytach Tatr około 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty; wschodni i południowo-wschodni.

Kraków 30°C

Kielce 29°C

Rzeszów 28°C

Zakopane 26°C Pogoda na sobotę (19 czerwca) Przeważający obszar kraju pozostanie w zasięgu klina wyżu znad zachodniej Rosji. Zachodnia część Polski znajdzie się pod wpływem niżu, który przemieści się znad północnej Francji nad Danię i południową Skandynawię, i związanym z nim pofalowanym frontem atmosferycznym. W dalszym ciągu napływać będzie gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie powoli spadać. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe, stopniowo na zachodzie wzrastające do umiarkowanego i dużego. Po południu na zachodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i grad. Temperatura maksymalna od 30°C na północy do 34°C na południu, jedynie na Półwyspie Helskim około 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy, po południu od zachodu stopniowo skręcający na północno-zachodni. W czasie burzy wiatr w porywach do 75 km/h.

Gdańsk 32°C

Koszalin 32°C

Szczecin 34°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Olsztyn 31°C

Suwałki 29°C

Białystok 30°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, po południu na krańcach zachodnich okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 32°C do 35°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Poznań 34°C

Gorzów Wlkp. 35°C

Toruń 33°C

Kalisz 32°C

Bydgoszcz 33°C

Zielona Góra 33°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na południu na Lubelszczyźnie okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu i burze . Temperatura maksymalna od 28°C do 32°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Warszawa 31°C

Łódź 30°C

Lublin 28°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, późnym popołudniem na zachodzie regionu wzrastające do umiarkowanego i dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z opadem około 10 mm. Temperatura maksymalna od 30°C do 34°C, na obszarach podgórskich od 27°C do 32°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) późnym popołudniem możliwe przelotne opady deszczu lub burze, głównie na zachodzie. Temperatura od 16°C do 19°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, początkowo z kierunków południowych, później z kierunków zmieniających się. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

Wrocław 33°C

Jelenia Góra 32°C

Legnica 34°C

Opole 33°C

Katowice 31°C

Częstochowa 32°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie małe, lokalnie w rejonach górskich umiarkowane. W Karpatach okresami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe burze. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C, tylko na Podkarpaciu od 27°C do 29°C, na szczytach Tatr około 17°C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, podczas burz dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zmieniających się. Kraków 31°C

Kielce 30°C

Rzeszów 29°C

Zakopane 27°C Pogoda na niedzielę (20 czerwca) Zachodnia i południowo-zachodnia Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia. Reszta kraju pozostanie w zasięgu klina wyżu znad Rosji. Napływać będzie upalne zwrotnikowe powietrze. Ciśnienie powoli będzie spadać. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami możliwość wzrostu zachmurzenia do dużego oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 29°C do 33°C, w rejonie Półwyspu Helskiego około 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Gdańsk 29°C

Koszalin 30°C

Szczecin 33°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami także duże. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Olsztyn 28°C

Suwałki 28°C

Białystok 27°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 29°C do 33°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Poznań 31°C

Gorzów Wlkp. 33°C

Toruń 29°C

Kalisz 30°C

Bydgoszcz 29°C

Zielona Góra 33°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na Lubelszczyźnie stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, możliwość burzy. Temperatura maksymalna od 27°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Warszawa 30°C

Łódź 30°C

Lublin 29°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 31°C do 34°C, tylko w woj. śląskim od 28°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w dzień wzmagający się do dość silnego, z kierunków południowych. Wrocław 33°C

Jelenia Góra 30°C

Legnica 32°C

Opole 32°C

Katowice 30°C

Częstochowa 28°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie miejscami na Podkarpaciu możliwość wzrostu zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C, w rejonach podgórskich od 24°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Podczas burz wiatr porywisty. Kraków 28°C

Kielce 28°C

Rzeszów 27°C

Zakopane 24°C

