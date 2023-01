Przed nami pierwszy gorący dancing w ,,Sanatorium miłości 5”. Dwie pary wybiorą się na randkę! Wiemy co wydarzy się w drugim odcinku

W drugim odcinku programu kamery pokażą pierwszy poranek w sanatorium – kiedy przybyli do Buska-Zdroju kuracjusze dopiero oswajają się z nową sytuacją. Tydzień temu, w pierwszym odcinku odbyło się losowanie pokojów, teraz po przebudzeniu przyjdzie czas na rozmowy i wymianę wrażeń pomiędzy lokatorami. Adam i Krzysztof, którzy zamieszkali razem, ewidentnie się polubili - mężczyźni od rana będą wspólnie ćwiczyli techniki uwodzenia kobiet. Przypomnijmy, że ,,do wzięcia” są dwie warszawianki – Asia i Iwona, Bożenka z Augustowa, Ula z Gdańska, Asia z Tczewa i Ewa z Tarnowskich Gór. Już w pierwszym odcinku męska ekipa ,,Sanatorium miłości 5” dała wyraz temu, że są pod wrażeniem urody kuracjuszek. "Dobrze zakonserwowane"; "One są wszystkie z energią"; "Niektóre na te lata w ogóle nie wyglądają" – ocenili.

Bohaterowie ,,Sanatorium miłości 5" idą na randki

Pierwszy odcinek show zakończył się tradycyjnie ,,typowaniem”. Po raz pierwszy Marta nie poprosiła jednak uczestników o wybór kuracjusza odcinka! Tym razem każdy mógł wpisać imię tej osoby, która zrobiła na niej największe wrażenie zaraz po zapoznani się, i z którą chce iść na randkę. Do spotkań mogło dojść tylko wtedy, gdy dwie osoby wytypowały się wzajemnie.

Jaki był finał typowania – oficjalnie ogłosi to w niedzielę prowadząca show Marta Manowska. Ale my już dzisiaj zdradzamy, że aż dwóch mężczyzn i dwie kobiety pomyślało o sobie wzajemnie w kontekście lepszego poznania się. Domyślacie się kto kogo wybierze na spotkanie we dwoje? Jeśli nie, dokładnie przejrzyjcie się zdjęciom w naszej galerii, być może uda się coś wywnioskować…

W drugim odcinku show na uczestników czekają aż dwie aktywności: sztafetowe wyścigi na hulajnogach elektrycznych oraz coś bardziej ekstremalnego: lot motolotnią. Zbigniew po raz pierwszy w życiu znajdzie się w przestworzach – tym samym spełni jedno ze swoich największych marzeń. Podczas castingu wspominał o tym, że chciałby poszybować w obłokach i nie musiał długo czekać. Podniebny lot dostarczy wiele emocji nie tylko jemu, ale wszystkim uczestnikom.

Asia będzie pod wielkim wrażeniem odwagi mężczyzny, tym bardziej, że nad lotniskiem będzie wiał silny wiatr: „To, że Zbyszek zdecydował się na lot, nigdy nie latając, bardzo mi zaimponowało” - powie.