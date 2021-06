Przed nami załamanie pogody. Nadciąga ochłodzenie, burze i deszcz. Prognoza pogody na weekend nie napawa optymizmem

Pogoda na weekend 11-13 czerwca nie napawa optymizmem. Przed nami załamanie pogody. Wszystko przez chłodny front atmosferyczny, który przemieszczał się będzie przez Polskę. Tym samym przyniesie on przelotne opady deszczu, a także burzę na większym obszarze kraju. Niedziela natomiast ma być chłodniejsza i bardziej wietrzna. Sprawdź prognozę pogody na weekend IMGW.

Pogoda na weekend. Przed nami załamanie pogody Po dłuższym ociepleniu i stabilizacji pogody czeka nas zmiana. Kolejny weekend czerwca ma przynieść bowiem burze, przelotne opady deszczu, a także ochłodzenie i wiatr. Wszystkiemu winien jest chłodny front atmosferyczny. Sprawdź, co przyniesie pogoda w najbliższych dniach. Pogoda na piątek (11 czerwca) Zachodnia połowa Polski jest na skraju Wyżu Azorskiego, wschodnia pod wpływem zatoki niżu znad Ukrainy i zachodniej Rosji. Nad Polską utrzymuje się ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie wolno spadać.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C, nad morzem około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. Gdańsk 23°C

Koszalin 23°C

Szczecin 26°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum i na wschodzie regionu okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze i możliwy drobny grad. Wysokość opadów w czasie burz lokalnie do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h. Olsztyn 24°C

Suwałki 23°C

Białystok 24°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu miejscami, zwłaszcza w południowej części regionu wzrost zachmurzenia do dużego i przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie możliwy grad. Temperatura maksymalna od 23°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

Poznań 24°C

Gorzów Wlkp. 24°C

Toruń 24°C

Kalisz 23°C

Bydgoszcz 24°C

Zielona Góra 25°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie małe lub umiarkowane, tylko na wschodzie i południu okresami duże, tam też możliwy przelotny deszcz lub burza. W czasie burzy prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Warszawa 25°C

Łódź 23°C

Lublin 25°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w regionach podgórskich od 19°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km/h, zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północny i północno-zachodni.

Wysoko w Beskidach przelotne opady deszczu, możliwe burze. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni i północny. Wrocław 25°C

Jelenia Góra 23°C

Legnica 25°C

Opole 24°C

Katowice 24°C

Częstochowa 23°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Początkowo zachmurzenie małe, potem wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Po południu przelotne opady deszczu i burze. Suma opadu w czasie burz do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C, na szczytach Tatr około 7°C. Wiatr rano słaby, później umiarkowany i porywisty, wieczorem ponownie słaby, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Kraków 24°C

Kielce 25°C

Rzeszów 24°C

Zakopane 20°C Pogoda na sobotę (12 czerwca) Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niżu znad Skandynawii i Morza Norweskiego, tylko początkowo na południu kraju będzie oddziaływał klin wyżowy. Z północnego zachodu na wschód kraju będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. Przed frontem nadal zalegać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, za frontem napłynie świeże i chłodniejsze powietrze, także polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać, a po południu na zachodzie kraju zacznie rosnąć. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu, po południu na wschodzie regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad samym morzem w porywach do 60 km/h, przeważnie północno-zachodni. Gdańsk 18°C

Koszalin 18°C

Szczecin 21°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przemieszczające się stopniowo z zachodu na wschód opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, lokalnie na południu i wschodzie burze. Wysokość opadów miejscami, zwłaszcza w czasie burz, do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 19°C na północnym zachodzie do 25°C na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Wiatr rano słaby, później wzmagający się okresami do umiarkowanego i porywistego, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy do około 65 km/h.

Olsztyn 22°C

Suwałki 22°C

Białystok 24°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, głównie na południu i w centrum regionu. Prognozowane opady deszczu na wschodzie regionu od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, podczas burz w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

Poznań 22°C

Gorzów Wlkp. 21°C

Toruń 21°C

Kalisz 24°C

Bydgoszcz 21°C

Zielona Góra 23°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Początkowo zachmurzenie małe, po południu od zachodu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, możliwy też grad. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Warszawa 25°C

Łódź 25°C

Lublin 23°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza początkowo. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, na wschodzie z opadami deszczu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Temperatura od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wrocław 24°C

Jelenia Góra 21°C

Legnica 24°C

Opole 24°C

Katowice 24°C

Częstochowa 23°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Rano zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia od zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Miejscami burze. Suma opadów w burzy do 15 mm a miejscami nawet do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 21°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr rano jeszcze słaby, w ciągu dnia umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresowo dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Kraków 23°C

Kielce 24°C

Rzeszów 25°C

Zakopane 18°C Pogoda na niedzielę (13 czerwca) Nad Polską rozbuduje się klin wyżu znad Atlantyku, jedynie wschodnia Polska będzie w zasięgu niżu znad Rosji. Napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy i rano przejściowo duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. Gdańsk 19°C

Koszalin 17°C

Szczecin 20°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach do około 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 70 km/h.

Olsztyn 17°C

Suwałki 16°C

Białystok 17°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 17°C na wschodzie do 21°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Poznań 20°C

Gorzów Wlkp. 21°C

Toruń 19°C

Kalisz 19°C

Bydgoszcz 19°C

Zielona Góra 21°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie. Na wschodzie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty. Warszawa 18°C

Łódź 17°C

Lublin 16°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Początkowo w nocy zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.