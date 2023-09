Przegląd prasy 21.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Paznokcie na jesień 2023 - aktualne trendy. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie”?

Paznokcie na jesień 2023 - aktualne trendy. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie Chocolate brown, czyli czekoladowy brąz, to kolor, który będzie królował na paznokciach jesienią 2023. Jest niezwykle elegancki i wyrafinowany. Można go z powodzeniem łączyć z innymi klasycznymi odcieniami. Zobacz czekoladowe stylizacje paznokci - mamy zdjęcia i inspiracje.

📢 Kuchnia Małgorzaty Rozenek-Majdan - tutaj gotuje gwiazda. Mamy zdjęcia jej nowego domu Małgorzata Rozenek-Majdan już nie raz pokazała, że ceni sobie klasyczny i luksusowy styl. W taki też sposób urządziła swój dom pod Warszawą. Jego sercem jest kuchnia, w której gwiazda gotuje i przyrządza zdrowe przekąski dla męża i dzieci. Sprawdź, jak tam jest!

📢 Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi.

Rak trzustki - wczesne objawy jednego z najbardziej bolesnych nowotworów. Oto pierwsze objawy raka trzustki Rak trzustki jest uważany za jeden z najbardziej śmiertelnych i bolesnych nowotworów. Każdego roku w Polsce na raka trzustki umiera ponad 5 tys. osób. Ten nowotwór często przebiega bezobjawowo a pierwsze oznaki raka trzustki mogą przypominać niestrawność. Jednak wcześnie wykryty może być uleczalny. Jak rozpoznać raka trzustki? Jakie są jego wczesne objawy? Poznaj teraz w naszej galerii wczesne objawy raka trzustki - jednego z najbardziej bolesnych nowotworów.

📢 Wyłączenia prądu w Śląskiem obejmą tysiące mieszkańców. Informacje o wyłączeniach energii. Sprawdź wykaz miast, ulic i godzin Tysiące ludzi nie będzie miało 18 września prądu w wielu miastach województwa śląskiego. Podajemy informacje o wyłączeniach energii elektrycznej w całym województwie śląskim dzisiaj i w najbliższych dniach. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ, SPRAWDŹ SWOJE MIASTO. 📢 Górnik Zabrze prawie najlepszy w Polsce! Lech Poznań i Widzew Łódź też na podium. Lista TOP 12 frekwencji na stadionach Od 15 do 18 września rozgrywana była 8. kolejka spotkań w PKO Ekstraklasie i Fortuna 1. Lidze. Wielkie Derby Śląska Górnik Zabrze - Ruch Chorzów zgromadziły jedną z największych publiczności w Polsce. Zobacz na ZDJĘCIACH listę TOP 12 meczów z najlepszą frekwencją.

📢 Rozpoczęła się wielka inwestycja na Skrzycznem w Szczyrku. Narciarze będą zadowoleni Rozpoczęła się jedna z największych inwestycji narciarskich ostatnich lat w Beskidach. W Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Skrzycznem w Szczyrku ruszyła budowa nowoczesnej, 6-osobowej kolejki, powstanie także nowy orczyk. Miłośnicy szusowania powinni być zadowoleni, bo prace mają się zakończyć jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu narciarskiego. 📢 Pielgrzymka Służby Więziennej na Jasną Górę. Nadano sztandary trzem zakładom karnym W środę 20 września na Jasną Górę przybyła doroczna Pielgrzymka Służby Więziennej, która rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i Epitafium Smoleńskim oraz ceremonią nadania sztandarów Aresztowi Śledczemu w Częstochowie, Aresztowi Śledczemu w Bytomiu oraz Zakładowi Karnemu w Herbach.

📢 65-lecie zoo w Chorzowie. Otwarcie pawilonu lasu deszczowego i tańsze bilety Śląski Ogród Zoologiczny świętuje swoje kolejne urodziny. Jubilat zaprasza, aby go odwiedzić (a jest po co). W październiku nastąpi planowane otwarcie pawilonu deszczowego. W czasie świętowania kupimy także tańsze bilety.

📢 Sensacyjny finał raciborskiej „debaty dwójek”, minister Jabłoński żąda wyjaśnień Czy Gabriela Lenartowicz złamała prawo? Minister Paweł Jabłoński podczas tzw. „debaty dwójek” w Raciborzu ujawnił, niezgodne z prawem działania posłanki Gabrieli Lenartowicz, do których doszło w czasie pełnienia przez nią funkcji prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

📢 Superpuchar Polski: King Szczecin - Trefl Sopot 92:90 ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK W Sosnowcu zagrali mistrz i zdobywca Pucharu Polski W środę 20 września 2023 roku w meczu o Pekao S.A. Superpuchar Polski koszykarzy King Szczecin wygrał z Treflem Sopot 92:90. Spotkanie rozegrano w nowej Arenie Sosnowiec, która wchodzi w skład kompleksu ArcelorMittal Park. Zobacz ZDJĘCIA ze spotkania w Sosnowcu, które otworzyło sezon koszykarski. 📢 Pożar budynku w Lędzinach. W płomieniach stanęła dawna szkoła podstawowa. Trwają działania dogaszające W środę, w godzinach popołudniowych w Lędzinach, przy ulicy Pokoju wybuchł pożar pustostanu, który niegdyś pełnił funkcję szkoły podstawowej, a następnie noclegowni. W okolicy występuje duże zadymienie. Straż pożarna prowadzi działania dogaszające. Po przeszukaniu budynku nie znaleziono osób poszkodowanych.

📢 Oto Ewa Swoboda i jej pięknie wyrzeźbione ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana 20.09.2023 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. 📢 Hodowla kiwi na Śląsku? Pan Kamil udowadnia, że to możliwe! Owoce są niezwykle smaczne, ale i zdrowe Czy można hodować kiwi na Śląsku? Oczywiście, że tak. Przykładem jak pan Kamil z Pielgrzymowic, który swoją przygodę z tym egzotycznym owocem rozpoczął trzy lata temu. Dziś jego plantacja liczy 90 arów. Uprawa mini kiwi w naszym klimacie wymaga jednak specjalnego przygotowania. Jak to się robi i przede wszystkim dlaczego warto spróbować tych niezwykłych owoców?

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci [21.09.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Te osoby będą zwolnione z płacenia abonamentu RTV w 2024 roku. Oto wysokość opłaty abonamentowej [21.09.2023 r.] Znana jest wysokość opłat za abonament radiowo-telewizyjny, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Opłatę za abonament RTV muszą wnieść wszystkie osoby, które posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła również listę osób zwolnionych z opłaty abonamentowej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu RTV oraz ile wynoszą zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc.

📢 Rezydencja Wojciecha Modesta Amaro - tak wygląda. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów [zdjęcia - 21.09.2023 r.] Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 20.09.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 20.09.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Oficjalne otwarcie przedszkola w Stanicy. Zakończenie kolejnej inwestycji w gminie Pilchowice Najmłodsi mieszkańcy sołectwa Stanica, w gminie Pilchowice mogą się cieszyć nowym przedszkolem. W środę, 20 września 2023 roku nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu. Budynek zaprojektowano tak, aby służył nie tylko przedszkolakom, ale również całej stanickiej społeczności.

📢 Wypadek w Orzeszu na DK81. Samochód osobowy wbił się w tył tira. Kierowcy zachowajcie ostrożność! Na drodze trwają utrudnienia W środę, po godzinie 15 na w Orzeszu doszło do poważnego wypadku, który wywołał znaczne utrudnienia w ruchu drogowym w kierunku Katowic. Kierowca samochodu osobowego najechał na tył samochodu ciężarowego. Wciąż występują utrudnienia na jednym pasie. Kierowcy - zachowajcie ostrożność! 📢 Mieszkańcy obawiają się, co będzie dalej z hałdą w Radlinie. Co było przyczyną osuwiska i chmury pyłu nad miastem? To wyglądało jak Nagasaki, bomba - mówi o chmurze pyłu, która pojawiła się w sobotę 16 września nad Radlinem, Jan Zemło, członek zarządu powiatu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Nad hałdą pojawił się grzyb ogromnej ilości pyłu, który następnie zaczął opadać na ziemię, pokrywając wszystko co spotkał na swojej drodze. Wciąż nie wiadomo dlaczego doszło do osuwiska hałdy, choć coraz więcej informacji wskazuje na to, że było to zjawisko naturalne. Na miejscu przeprowadzono kontrolę, wciąż oczekiwane są jej wyniki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

📢 30. rocznica powstania Grobu Policjanta Polskiego oraz 84. rocznica wybuchu II wojny światowej Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach w 2018 r. wyremontowało Grób Policjanta Polskiego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jest to miejsce pochówku nieznanego policjanta, jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Twerze, którego szczątki ekshumowano w Miednoje i pochowano w Katowicach 17 września 1993 r. W środę 20 września przed grobem odbyły się uroczystości związane z 30. rocznica powstania Grobu Policjanta Polskiego oraz 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. 📢 Dzień Przedszkolaka 2023. Podpowiadamy, jak uczcić to wyjątkowe święto. Zobaczcie, jak świętowało Przedszkole nr 13 w Knurowie! Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w tym roku odbywa się już po raz dziesiąty. To jakże ważne święto ustanowione zostało w celu popularyzacji edukacji przedszkolnej oraz wzrostu jej znaczenia w społeczeństwie. Przede wszystkim jednak jest to wyjątkowy dzień dla każdego malucha. Podpowiadamy, kiedy się go obchodzi i jak można go spędzić, by był jeszcze przyjemniejszy.

📢 Ta koperta będzie kosztować 18 tys. na rok. Restauratorzy z ul. Plebiscytowej w Katowicach chcą koperty w innych godzinach, inaczej upadną Hobu Sushi przy ul. Plebiscytowej to pierwszy lokal w Katowicach, który zaczął serwować to japońskie danie. Na rynku działa już prawie 20 lat. Przetrwał pandemię COViD-19, jednak właściciele przekonują, że nie przetrwają zmian w polityce parkingowej miasta. Gotowi są płacić ponad 350% więcej niż dotychczas za kopertę dla swoich gości, jednak chcieliby, aby obowiązywała w godzinach otwarcia restauracji. Przekonują, że bez możliwości zaparkowania samochodu, goście przestaną przyjeżdżać i apelują do władz miasta o uelastycznienie oferty kopert. Petycję do prezydenta podpisało około 15 innych restauratorów z tego rejonu.

📢 Częstochowa. Agresywny pies zaatakował pieska 10-letniego chłopca. W porę pojawił się policjant Pozostawiony bez opieki pies zaatakował i pogryzł pupila, którego na smyczy po częstochowskim Rakowie prowadził 10-letni chłopczyk. Na szczęście w pobliżu przejeżdżał policjant, który odciągnął i obezwładnił niebezpieczne zwierzę.

📢 Rysie już niedługo w Chorzowie. W zoo otwarto nowe wybiegi dla rysi i rosomaków. Rosomak „potrafi przegonić niedźwiedzia” W Chorzowskim zoo przecięto wstęgę, aby otworzyć nowe wybiegi dla rysi i rosomaków. Te drugie już od 2018 roku (samica) i 2019 (samiec) są w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Rysie pojawią w listopadzie. Zobacz jak wyglądają ich nowe mieszkania za niecały milion złotych. 📢 Akcja "Książka za worek śmieci" w Katowicach. Nietypowe znaleziska Podczas sprzątania terenów leśnych, ochotnicy natknęli się na nietypowe znaleziska, w tym smartwatcha oraz niezwykłego "uczestnika" - kota. Akcja pokazuje zaangażowanie społeczności w dbanie o środowisko i przyciąga uwagę swoimi niecodziennymi odkryciami. W tegorocznej edycji inicjatywy "Książka za worek śmieci" w Katowicach wzięło udział 29 dorosłych uczestników oraz 15 dzieci.

📢 Pożar restauracji w Kaletach. Strażacy kilka godzin walczyli z ogniem. Wciąż trwa dogaszanie Piętnaście zastępów straży pożarnej walczy z pożarem, który wybuchł w restauracji "Gościnna" w Kaletach w powiecie tarnogórskim. Kłęby gęstego dymu unoszące się nad budynkiem są widoczne z dużej odległości. 📢 Gang narkotykowy w województwie śląskim rozbity. W ciągu 10 miesięcy wyprodukowali 100 kg nielegalnych substancji Dziesięć osób zatrzymanych, w tym dziewięć w ramach śledztwa dotyczącego przestępczości narkotykowej i jedna poszukiwana do odbycia kary, to efekt działań policjantów z Centralnego Biura Śledczego w Katowicach i Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Podczas akcji funkcjonariusze przejęli narkotyki, m.in. amfetaminę schowaną w lodówce oraz niebezpieczne przedmioty typu kije bejsbolowe, kastet czy maczety. Jak ustalili śledczy, tylko w ciągu 10 miesięcy członkowie grupy mogli wprowadzić na rynek w naszym województwie ponad 100 kg nielegalnych substancji!

📢 Michał Probierz prywatnie. Jest dziadkiem, gra w golfa, lubi whisky i prowadzi konto na Twitterze Michał Probierz przejął 20 września reprezentację Polski po Fernando Santosie. Nowy selekcjoner to jedna z najbarwniejszych postaci w środowisku. Lubi toczyć burzliwe dyskusje, bywa uszczypliwy, ale i zabawny. Prywatnie spełniony ojciec trzech synów oraz dziadek dla dwojga wnucząt. Oto wszystko, co musicie o nim wiedzieć. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 20.09.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Katastrofa lotnicza w Rębielicach Królewskich. Śledztwo zostało umorzone Prokuratura Okręgowa w Częstochowie umorzyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku awionetki, do którego doszło w czerwcu 2022 roku w Rębielicach Królewskich pod Kłobuckiem. W katastrofie zginął pilot - płk. rez. Marek G., ekspert w zakresie systemów teleinformatycznych oraz cyberbezpieczeństwa - i jego matka. 📢 Sezon na przetwory. Co warto zamknąć w słoiku? Późne lato i początek jesieni to idealny czas na przetwory jesienne. Na zimę będą jak znalazł, zwłaszcza wtedy, gdy zatęsknimy za słońcem i smakami lata. Wykorzystaj to, co sezonowe – dojrzałe śliwki, soczyste jabłka i gruszki, skarby lasu i oczywiście dojrzewające o tej porze dynie. Jak zrobić z nich najlepsze jesienne przetwory? 📢 Makabryczne odkrycie w Gilowicach (pow. pszczyński). W samochodzie znaleziono zwęglone zwłoki Makabryczne odkrycie w Gilowicach, w powiecie pszczyńskim. Służby zostały wezwane do płonącego samochodu. Gdy przybyły na miejsce, wewnątrz pojazdu ujawniono zwłoki. Były one jednak doszczętnie spalone. Na ten moment policjanci nie są w stanie powiedzieć, czy ofiarą była kobieta, czy mężczyzna.

📢 Wybory parlamentarne 2023 w okręgu nr 32. Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Będzin i Zawiercie. LISTY kandydatów, kiedy WYNIKI? Wybory parlamentarne 2023 w Zagłębiu. 15 października 2023 roku mieszkańcy Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, powiatów będzińskiego i zawierciańskiego wybiorą 9 posłów, którzy będą sprawować mandat w kadencji 2023-2027. Sprawdźcie pełne listy kandydatów opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Kiedy poznamy WYNIKI wyborów? LISTY ZNAJDZIECIE W NASZEJ GALERII ZDJĘCIOWEJ. Stan na 11 września 2023 roku, godz. 13. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg nr 31: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śl., Tychy, Świętochłowice, Ruda Śl. Wybory parlamentarne 2023 odbędą się już 15 października. W jednym z największym okręgów - Okręgu nr 31 w Katowicach- kandydaci powalczą aż o 12 mandatów posłów. Sprawdźcie pełne listy kandydatów opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Kiedy poznamy WYNIKI wyborów? LISTY ZNAJDZIECIE W NASZEJ GALERII ZDJĘCIOWEJ

📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje. 📢 Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarska miłość po prostu kwitnie Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg nr 28: Częstochowa i powiaty częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski Wybory parlamentarne 2023 odbędą się już 15 października. W okręgu nr 28 w Częstochowie - kandydaci powalczą o 7 mandatów poselskich. Sprawdźcie pełne listy kandydatów opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Kiedy poznamy WYNIKI wyborów? LISTY ZNAJDZIECIE W NASZEJ GALERII ZDJĘCIOWEJ 📢 Dzień Przedszkolaka 2023. Najlepsze memy o przedszkolakach i przedszkolach. Zobaczcie! 20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Specjalnie z myślą o naszych najmłodszych przygotowaliśmy najśmieszniejsze memy o przedszkolu i przedszkolakach. Kto nie chciałby wrócić do tych czasów? Lubiliście leżakowanie? Jak wspominacie swoje przedszkole? Zobaczcie MEMY. 📢 Te napoje warto pić na czczo. Pite rano podkręcą metabolizm i dodadzą energii na cały dzień. Czego nie powinno się pić na pusty żołądek? To, od czego rozpoczniemy rano dzień, ma ogromnie znaczenie zarówno dla naszego samopoczucia psychicznego, jak i dla funkcjonowania całego organizmu. Odpowiedni napój wypity na czczo, przed śniadaniem może dodać nam energii, usprawnić pracę jelit i przyśpieszyć metabolizm. Zobacz, co warto pić o poranku, a czego powinno się unikać.

📢 Ogromna inwestycja drogowa w Dąbrowie Górniczej. Powstają ronda, torowisko tramwajowe, ścieżki rowerowe. Jest sporo utrudnień dla kierowców W Dąbrowie Górniczej trwa przebudowa głównych ulic i modernizacja całego torowiska tramwajowego, prowadzącego przez miasto. Cześć wyremontowanych dróg została już otwarta, ale nadal kierowcy i piesi trafiają na liczne utrudnienia w ruchu. Jak dziś możemy zatem poruszać się po mieście? Co jeszcze pozostało do wykonania w ramach tej ogromnej inwestycji? 📢 Bielsko-Biała i Goczałkowice-Zdrój na kinowym ekranie. Jest już zwiastun świątecznej komedii „Uwierz w Mikołaja”. Zobaczcie! Polska komedia świąteczna „Uwierz w Mikołaja” wejdzie do kin w listopadzie tego roku. Już teraz można zobaczyć oficjalny zwiastun nadchodzącej produkcji, do której zdjęcia kręcono m.in. w Bielsku-Białej, Goczałkowicach-Zdroju oraz w okolicach Milówki.

📢 Horoskop dzienny na środę 20 września 2023. Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiada Estera Horoskop zodiakalny na środę 20 września. Mamy dla naszych Czytelników horoskop dzienny wróżki Estery. Sprawdź horoskop na pierwszą niedzielę września dla każdego znaku zodiaku. Przygotuj się na wyzwania, które przygotował Ci los. Czy ten dzień będzie dla Was udany? Sprawdźcie! Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej.

📢 65-lecie zoo w Chorzowie. Archiwalne zdjęcia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego znajdziecie na terenie zoo i na naszych zdjęciach Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie w tym roku świętuje jubileusz 65-lecia istnienia. Z tej okazji zoo przygotowało wiele atrakcji, a główną będzie otwarcie pawilonu deszczowego, które nastąpi na początku października 2023 roku. Przez lata chorzowskie zoo odwiedziły tysiące, a być może nawet miliony mieszkańców Śląska i całego województwa śląskiego. Wkrótce na terenie zoo będzie można znaleźć specjalne archiwalne zdjęcia ogrodu zoologicznego, dokumentujące jego historie. My dzisiaj prezentujemy niektóre z archiwalnych zdjęć zoo. 📢 Zwiedzili szczelinę przeciwlotniczą w Katowicach w pobliżu ZUS. Co znaleźli? Zobacz Szczelina przeciwlotnicza powstała u końca II wojny światowej. Znajduje się ona na miejscu byłej cegielni w okolicach ulic Powstańców i Granicznej w Katowicach. Zobacz zdjęcia z eksploracji tego miejsca.

📢 Dzień Kartofla w skansenie w Chorzowie i potańcówka na ludową nutę. Tradycyjne wykopki na Śląsku Ale heca! Ślązacy poszli na niedzielne wykopki! Za chatą Sołtysa motyczkami wykopywali ziemniaczane bulwy, potem deptali kapustę w beczkach i zasiedli do tradycyjnych prażonek i ziemniaków z parownika. Były też pieczone jabłka, słodkie miody i warsztaty ceramiki. A że wieś tańczy i śpiewa, nie zabrakło ludowych przyśpiewek i wieczornej potańcówki. Przygrywała kapela. Na Dniu Kartofla w chorzowskim skansenie zabawa była, że ho, ho. Zobaczcie galerię!

📢 Tu w Śląskiem rodzi się najmniej dzieci. Miasta w woj. śląskim z najmniejszym przyrostem naturalnym w 2022 roku. Zaskoczeni? Miasta w Śląskiem z najmniejszym przyrostem naturalnym uwzględniono w zestawieniu ogólnopolskim, udostępnionym przez portal polskawliczbach.pl. Ranking przygotowano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego dla powiatów z 2022 roku. Jak można tam zauważyć, znajdujące się na terenie naszego regionu ośrodki miejskie nadal wpisują się w ogólną tendencję, polegającą na tym, iż liczba urodzeń jest mniejsza niż zgonów. Świadczy o tym współczynnik przyrostu, jaki nie tylko w Śląskiem, ale też w innych województwach ma wartości ujemne. Na ogólnokrajowej liście pierwsze niechlubne miejsce zajmuje Trzcińsko-Zdrój, mieszczące się w województwie zachodniopomorskim. Dalej znajdują się Kleszczele, Chodecz oraz Piątek, położone kolejno w podlaskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. To w tych polskich miastach odnotowano najmniejszy przyrost naturalny w 2022 roku. W zestawieniu ogólnopolskim, uwzględniającym 979 pozycji stolica naszego regionu znajduje się w czwartej rankingowej setce. Warto dodać, że wśród stu pierwszych miast, uwzględnionych w ogólnopolskim zestawieniu jako te z najmniejszym współczynnikiem znalazło się trzydzieści pięć śląskich ośrodków. Pozostałe to miasta, zlokalizowane między innymi w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim czy dolnośląskim. Sprawdź, gdzie w naszym regionie są najmniejsze współczynniki!

📢 Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Mówienia Jak Pirat. Zabaw się z nami i zobacz najlepsze memy o piratach. Arrr! Kim jest pirat? To po prostu przestępca, który działa na morzu. A jednak – dzięki literaturze, filmom i grom – piraci wzbudzają naszą sympatię. Do tego stopnia, że od 1995 roku 19 września na całym świecie znany jest jako Międzynarodowy Dzień Mówienia Jak Pirat. Pomysłodawcami tego żartobliwego święta są Amerykanie John Bauer i Mark Summers. Zaczęło się od zabawy i... tak już zostało. Tego dnia ludzie przebierają się za piratów, raczą trunkami i starają się używać „pirackiego języka”.

📢 Tężnia solankowa na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Zakończono budowę obiektu Zakończono budowę tężni solankowej na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Obiekt nie jest jeszcze dostępny dla mieszkańców stolicy województwa śląskiego, bowiem czeka na odbiór. Tężnia powstała wskutek realizacji projektu ogólnomiejskiego, w ramach Budżetu Obywatelskiego. Celem przedsięwzięcia było utworzenie miejsca, służącego profilaktyce zdrowotnej.

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 20.09.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Brak pomysłu na obiad? Podpowiadamy! Przepisy na cały tydzień dla każdego. Pozbądź się monotonii ze swojej kuchni Jesień to czas, gdy nasze kuchnie zmieniają się w prawdziwe laboratoria smaku. Sezonowe warzywa i owoce zaczynają królować na naszych stołach, oferując nie tylko wyjątkowe smaki, ale również bogactwo składników odżywczych. Dla tych, którzy szukają inspiracji w kuchni i chcą pozbyć się monotonii codziennych obiadów, mamy zestaw przepisów na cały tydzień. 📢 Tragedia w Częstochowie. Kobieta śmiertelnie potrącona na pasach. Paraliż na ulicach Rakowa Nad ranem 19 września na częstochowskim Rakowie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Zdarzenie to spowodowało ogromne utrudnienia w ruchu w południowych dzielnicach miasta. 📢 Internauci fetują siatkarzy śmiejąc się z piłkarzy. Najlepsze memy po finale mistrzostw Europy Polscy siatkarze zdobyli tytuł mistrzów Europy. Powtórzenie sukcesu sprzed czternastu lat wprawiło kibiców w euforię, której jednym z efektów są memy. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Aktywiści z Katowic łączą siły w walce z deweloperami, chaosem przestrzennym i niszczeniem przyrody. W sobotę protest na rynku Aktywiści z 12 różnych katowickich ruchów miejskich, w tym m.in. z Zielonego Burowca, Ratujmy Mleczną i Protestu na Kostuchnie, łączą siły w ramach koalicji "KATO-protest". Społecznicy w sobotę 23 września o godzinie 11.00 spotkają się na rynku, by protestować przeciwko polityce miasta, która w ich ocenie sprzyja deweloperom i pomija interes mieszkańców, powodując przy tym chaos urbanistyczny i dewastację środowiska.

📢 Europejski Kongres Stalowy w Katowicach. Dominik Kolorz: wróćmy do pomysłu wtłaczania dwutlenku węgla pod ziemię. II dzień Steel 2023 W czasie II dnia kongresu Steel 2023 w Katowicach mówiono wiele o transformacji energetycznej w hutnictwie i technologiach pozwalających na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W czasie panelu na temat zrównoważonego rozwoju przemysłu stalowego w warunkach transformacji energetycznej Dominik Kolorz (przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności) zaproponował, aby wrócić do tematu wtłaczania CO2 pod ziemię. Taniej i czystej energii dla przemysłu hutniczego upatruje się także w rozwoju technologii wodorowych.

📢 Tragiczny wypadek na zabrzańskim odcinku autostrady A4. Nie żyje kierowca busa Dzisiaj około południa doszło do tragicznego wypadku na zabrzańskim odcinku autostrady A4. Nie żyje kierowca samochodu dostawczego, który wjechał w samochód ciężarowy. 📢 Grzegorz i Zbigniew odżywiają się kroplówkami. Mimo to zdobywają szczyty. Następnym będzie Szyndzielnia w Beskidzie Śląskim Grzegorz i Zbigniew pasjonują się górami. Mimo że od kilku lat odżywiają się pozajelitowo, nie piją i nie jedzą, 30 września wejdą na Szyndzielnię. Do wspólnej wędrówki z nimi może dołączyć każdy. 📢 X Konferencja programowa Śląski Ład w Mysłowicach. Ład czy chaos? Ważna debata o transformacji energetycznej W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się X Konferencja Śląski Ład organizowana pod hasłem "Ład czy chaos? Dokąd zmierza świat, Europa, Polska i Śląsk?" przez eurodeputowaną Izabelę Kloc. W programie wydarzenia przygotowano szereg merytorycznych debat, podczas których eksperci będą rozmawiać na najważniejsze dla naszego regionu tematy. W jubileuszowej edycji wydarzenia wzięli udział m.in. Jacek Sasin i Piotr Pyzik z Ministerstwa Aktywów Państwowych, Janusz Cieszyński, szef resortu cyfryzacji oraz prof. Andrzej Zybertowicz, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy.

📢 Dekoracyjny wianek na drzwi. Najmodniejsza dekoracja na jesień 2023. Zobacz na zdjęciach najpiękniejsze wzory wyjątkowych ozdób Jesienny wieniec na drzwi to najmodniejsza dekoracja na 2023 rok, która pięknie przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, jak za pomocą efektownej dekoracji zaprosić do domu jesień. 📢 10 najbardziej niesamowitych atrakcji Kadyksu na jesień i zimę. Cudowne plaże, fascynujące zabytki, wielka zimowa impreza Kadyks to najstarsze miasto Hiszpanii, ale zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami. To także nadmorski kurort, gdzie plaże są piękne, a woda ciepła jeszcze w październiku. Nawet zimą temperaturę w mieście podgrzewa wielka impreza, planowana na luty 2024. Przedstawiamy 10 najbardziej niesamowitych atrakcji Kadyksu dla miłośników zabytków, plaż i szalonej zabawy! Przekonajcie się też, ile kosztują loty do Kadyksu i noclegi w tym niezwykłym mieście.

📢 Plejada gwiazd na premierze „Znachora”. Nie brakło pięknych kreacji Zobaczcie na ZDJĘCIACH W Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu „Znachor” z Leszkiem Lichotą w roli głównej. Film w reżyserii Michała Gazdy to ekranizacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza i remake równie znanego filmu o tym samym tytule, gdzie w rolę profesora Wilczura wcielił się niezapomniany Jerzy Bińczycki. 📢 Oto seksowna żona Kamila Grosickiego Zdjęcia! Dominika Grosicka na bardzo gorących kadrach. 19.09.2023 Kamil Grosicki to wielokrotny reprezentant kraju. Piłkarz, który swoją szybkością na boisku zasłużył na ksywkę "TurboGrosik". 34-letni zawodnik może się pochwalić bardzo piękną żoną.

📢 „Znachor” obsada po latach. Tak dziś wyglądają aktorzy, którzy zagrali w kultowym filmie Jerzego Hoffmana „Znachor” to niekwestionowany hit filmowy, który cieszy się wśród widzów szczególną popularnością. W dziele Jerzego Hoffmana wystąpiła cała plejada gwiazd, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Jak bardzo zmienili się bohaterowie „Znachora” od 1982 roku? Sprawdźcie!

📢 Groźny wypadek na „wiślance” w Mikołowie. Jeden z kierowców nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej Do wypadku doszło we wtorek, 19 września, na odcinku drogi krajowej nr 81 w Mikołowie. – Jeden z kierowców nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej. Droga na Katowice jest już odblokowana – podała mikołowska policja. 📢 Tak działa kuchnia w Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach. Przygotowanie posiłków w szpitalu to praca zespołowa pełna wyzwań Każdego dnia przygotowują po kilkaset posiłków, często różnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów. Wszystko robione jest ręcznie, bez półproduktów. Tak na co dzień wygląda przygotowywanie posiłków w szpitalu im. A Mielęckiego w Katowicach, za które odpowiada zespół 16 kucharzy i kucharek oraz 11 dietetyczek. 📢 Strzelanina pod Częstochową. Śledczy ujawniają szczegóły makabrycznych wydarzeń Prokuratura w Myszkowie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 44-letniego mężczyzny, do którego doszło 16 września w miejscowości Podlesie (gmina Lelów, powiat częstochowski). W wyniku strzelaniny zginęło dwóch mężczyzn. Śledczy potwierdzają wcześniejsze doniesienia mówiące o tym, że motywem makabrycznych wydarzeń były powody osobiste.

📢 Proces Łukasza T., kierowcy autobusu, który przejechał Barbarę Sz. Trwają mowy końcowe: Kontrowersje wokół badań toksykologicznych Proces Łukasza T., kierowcy autobusu, który przejechał 19-letnią Barbarę Sz. na przystanku na ul. Mickiewicza w Katowicach 31 lipca 2021 r., dobiega końca. Przed Sądem Okręgowym w Katowicach rozpoczęło się wygłaszanie mów końcowych. Prokuratura wskazała na kontrowersje związane z badaniami toksykologicznymi. Oskarżony miał zażywać dzień przed tragedią środki odurzające. Prok. Nagrodzki wnosi o 25 lat pozbawienia wolności.

📢 Tłumy przed koncertem Jimek&Goście - Historia Polskiego hip-hopu na Stadionie Śląskim. Wielkie rapowe święto w Chorzowie. Zobaczcie zdjęcia Wielkie rapowe święto w Chorzowie, czyli koncert Jimek&Goście - Historia Polskiego hip-hopu na Stadionie Śląskim. Na gigantycznej scenie w Kotle Czarownic zagrali najważniejsi wykonawcy polskiej sceny rapowej. Obok legend takich jak Paktofonika, Pezet, O.S.T.R, Molesta, Kaliber 44 czy Fisz i Sistars, wystąpili także najpopularniejsi przedstawiciele nowej fali, czyli Young Leosia, Otsochodzi, Szczyl i Zdechły Osa. Wszystko to w aranżacji symfonicznej przy udziale orkiestry pod batutą Radzimira Dębskiego - Jimka.

📢 Zdjęcia kibiców i wideo z pirotechniki z Wielkich Derbów Śląska! Kibice Górnika Zabrze pokazali moc 22.508 kibiców Górnika dopingowało swój zespół podczas Wielkich Derbów Śląska. Atmosfera na Arenie Zabrze przypominała tę z dawnych lat. Fani Ruchu Chorzów byli nieobecni z powodu trwającej budowy czwartej trybuny.

📢 Ten dom wczasowy wyglądał jak więzienie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz" Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie. 📢 Strzelanina pod Częstochową. Dwie osoby zginęły w miejscowości Celiny w pow. częstochowskim W miejscowości Celiny w pow. częstochowskim zginęły dwie osoby. Policja informuje, że padły tam strzały. Nie żyją dwaj mężczyźni w wieku 44 i 52 lata. Starszy z mężczyzn zmarł podczas reanimacji. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratury.

📢 UWAGA! Niebezpieczne leki w aptekach - aktualna LISTA. Zagrażają zdrowiu i życiu. GIF wydał decyzje. Sprawdźcie i wyrzućcie je! 18.09.2023 Oto leki wycofane z aptek WRZESIEŃ 2023. Niedawno wycofano z aptek morfinę oraz lek przeciwwirusowy. Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Do podstawowych zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy czuwanie nad jakością produktów leczniczych i ich obrotem, tak by pacjenci otrzymali właściwy oraz pełnowartościowy produkt leczniczy. Podstawowym zadaniem organów Inspekcji Farmaceutycznej jest przede wszystkim działanie prewencyjne, a więc niedopuszczenie do potencjalnej możliwości, w której dojdzie do pozostawienia w obrocie produktów leczniczych niespełniających wymagań jakościowych. 📢 PKO Bytomski Półmaraton: Blisko 1400 osób pobiegło w Bytomiu. Kibicowała im Joanna Jóźwik ZDJĘCIA W sobotę 16 września rozegrano PKO Bytomski Półmaraton. Bieg w Bytomiu rozegrano już po raz czternasty. W tym roku wystartowało w nim blisko 1400 zawodniczek i zawodników. Kibicowała im Joanna Jóźwik, która była gościem honorowym imprezy. Zobaczcie zdjęcia z PKO Bytomski Półmaraton.

📢 Beskidy na zakończenie lata. Gdzie warto wybrać się w weekend? Oto 5 propozycji na górski spacer Prezentujemy kilka pomysłów na wypad w Beskidy z końcem lata. W ten weekend przy dobrej pogodzie warto wyruszyć oczywiście na szlaki w Beskidzie Żywieckim. Wskazane trasy polecamy również na jesienne spacery, kiedy już ścieżki zaczną zdobić liście mieniące się kolorami jesieni. 📢 Miasta w Śląskiem z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym. Sprawdź, gdzie w naszym regionie jest ich najwięcej! Miasta w Śląskiem z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym uwzględniono w rankingu ogólnopolskim, udostępnionym przez portal polskawliczbach.pl. Zestawienie przygotowano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego dla powiatów z 2022 roku. Na ogólnokrajowej liście pierwsze miejsce zajmują Wyśmierzyce, mieszczące się w województwie mazowieckim. Dalej znajdują się Stawiski oraz Kleczew położone kolejno w podlaskim i wielkopolskim. Na czwartym miejscu znalazła się Sieniawa w województwie podkarpackim. To w tych polskich miastach odnotowano największą liczbę mieszkańców w wieku produkcyjnym. W rankingu ogólnopolskim, uwzględniającym 979 pozycji stolica naszego regionu znajduje się na 277 miejscu. Pierwszy z ośrodków miejskich, mieszczących się w Śląskiem widnieje na ogólnokrajowej liście pod numerem 35, zaś następny zajął pozycję numer 61. Warto dodać, że w rozpoczynającej ranking setce polskich miast większość z nich stanowią te, które położone są między innymi w województwach wielkopolskim, podkarpackim oraz opolskim. Znajdziemy tam również cztery ośrodki, znajdujące się w Śląskiem. Sprawdź, gdzie w naszym regionie jest najwięcej osób w wieku produkcyjnym!

📢 Piknik na stulecie Lasów Państwowych w Pilchowicach. Zaśpiewała Teresa Werner Koncert Teresy Werner uświetnił niedzielny piknik z okazji 100-lecia Lasów Państwowych w Pilchowicach. Pochodząca ze Śląska artystka zgromadziła pod sceną rzeszę fanów, wśród których znaleźli się Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski i Józef Kubica, dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Można było usłyszeć największe przeboje znanej i lubianej gwiazdy.

📢 Tłumy na pikniku rodzinnym z okazji otwarcia stawu Kalina w Świętochłowicach! Zdjęcia Przy stawie Kalina w Świętochłowicach, w piątek 15 września, odbył się piknik z okazji zakończenia remediacji zbiornika i "rozbrojenia bomby ekologicznej". Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców miasta ciekawych efektów trwających prawie 3 lata prac. 📢 Miechowicki las we wrześniowej odsłonie. Bytom potrafi być piękny Bytom przez lata kojarzony był z przemysłem ciężkim i agresywną ingerencją człowieka w ekosystem. Jednak dzisiaj, kiedy w mieście funkcjonuje zaledwie jedna kopalnia, do głosu dochodzi przyroda. Upada mit czarnego jak węgiel miasta, a wszystko za sprawą bytomskiego ośrodka zieleni – Miechowickiej Ostoi Leśnej, która tworzy ogromny, bo ponad 300 hektarowy obszar przyrodniczo-krajobrazowy.

📢 Oto piękna Salma Hayek w bikini i kostiumie kąpielowym! Ma 57 lat i ciało bogini. Na nowych zdjęciach wygląda bardzo seksownie 17.09.2023 Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają! 📢 Otwarcie stawu Kalina w Świętochłowicach po remediacji. Po latach mieszkańcy odetchnęli z ulgą Staw Kalina w Świętochłowicach przez lata był tykającą bombą ekologiczną. Po zakończeniu trwającego 2,5 roku skomplikowanego procesu remediacji do zbiornika wróciło życie biologiczne. W ramach wartej ponad 60 mln złotych inwestycji, największej w historii Świętochłowic, zagospodarowano także przestrzeń wokół stawu, gdzie powstały m.in. plac zabaw, boisko, wybieg dla psów, ścieżki piesze i rowerowe. Wykonanie tak dużej inwestycji w borykającej się z problemami finansowymi gminie nie byłoby możliwe, gdyby nie środki z Wojewódzkiego i Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

📢 Szopienice: kiedyś przemysłowa potęga, dziś dzielnica Katowic. Jak zmieniała się historyczna część miasta? Możecie się zdziwić Szopienice obecnie sąsiadują z Nikiszowcem i Giszowcem, a zaledwie kilka minut tramwajem oddziela je od Sosnowca. Dzisiaj są jedną z historycznych dzielnic Katowic, kiedyś były jednak odrębnym miastem z dużym potencjałem przemysłowym. To tutaj działały zakłady hutnicze, a mieszkańcy toczyli własne życie. Co rusz powstawały nowe ośrodki kulturowe i miejsca dla lokalnej społeczności. 📢 Ewa Lemańska, czyli Maryna z "Janosika" - tak dziś wygląda. Zobaczcie aktualne zdjęcia Ewa Lemańska to polska aktorka, która zagrała Marynę w "Janosiku". Rola ta okazała się jej rolą życia. Tak bardzo później utożsamiano ją z "Janosikiem", że trudno było jej zdobyć inną istotna rolę. W latach 80. XX wieku wyjechała z Polski. Zobaczcie, jak dziś wygląda Ewa Lemańska, czyli Maryna z "Janosika".

📢 Gwarki 2023 w Tarnowskich Górach. Ponad 300 postaci na Gwarkowskim Pochodzie! Zobaczcie zdjęcia Pochód Gwarkowski przeszedł ulicami Tarnowskich Gór. W tym roku w nawiązaniu do 340. rocznicy wizyty Jana III Sobieskiego w mieście, szczególnie zaakcentowano część upamiętniającą to legendarne wydarzenie. W tegorocznym pochodzie zostały zaprezentowane nowe postaci oraz nowe stroje. Piękne kostiumy powstały m.in. dla królowej Marysieńki, premonstratensów z Rept oraz dla przedstawicieli mieszczan. Oczywiście nie zabrakło prawdziwych gwiazd pochodu, jak chłop Rybka, od którego odkrycia rozpoczęła się historia Tarnowskich Gór, Książąt Założycieli, gwarków i górników czy Johanna Sedlaczka. Ponad 300 osób wcieliło się w dawnych mieszkańców, sławnych gości i postaci zasłużonych dla regionu. Wyglądali niesamowicie! Zobaczcie zdjęcia. 📢 Najmodniejsze paznokcie na JESIEŃ 2023. Zobacz inspiracje na WRZESIEŃ i sprawdź, jak w tym miesiącu przyozdobić swoje paznokcie! Najciekawsze wzory manicure na jesień 2023 nie będą odbiegać zbytnio od trendów, królujących w miesiącach wakacyjnych. Lato bowiem jeszcze trwa i pozostanie z nami również w modzie. Niemniej jednak nie obędzie się bez drobnych akcentów, zwiastujących zbliżającą się wielkimi krokami kolejną porę roku. We wrześniu więc, podobnie jak w przypadku pory letniej paznokcie będzie wyróżniać ogromna różnorodność wzorów, kolorów oraz wielu innych detali, spośród których każda kobieta znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Nadal największą popularnością cieszy się manicure wystylizowany w sposób przede wszystkim pomysłowy, wskazujący na nieprzeciętną kreatywność i umiejętności jego twórcy. Zgodnie z trendami 2023, modne paznokcie wyróżnia oryginalność, unikatowość oraz pomysłowość, dzięki czemu wrześniowe formy fenomenalnie podkreślą indywidualną kobiecą stylizację. Najciekawsze wzory zdobień są efektem zastosowania popularnych motywów, jakie widnieją na paznokciach w rozmaitych formach i zestawieniach, a także łączenia barw. We wrześniu 2023, w manicure nadal będą pojawiać się zarówno jasne oraz pastelowe, jak też odważne i ciemniejsze kolory, choć ze zdecydowaną dominacją tych drugich. Na popularnością zyskają kontrasty, w związku z czym nierzadko na paznokciach pojawią się detale w wyraźnie odróżniających się barwach, stanowiące różnego rodzaju linie, figury geometryczne, kropki, serduszka, kwiaty, elementy roślinne oraz akcenty brokatowe. Zobacz inspiracje na wrzesień i sprawdź, jakie rodzaje manicure wybrać w tym miesiącu!

📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne. 📢 Waloryzacja Emerytur - tabela od 1 marca 2024 roku. Tak waloryzacja wpłynie na wypłaty brutto i netto Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Wyliczenia są prognozą waloryzacji emerytur w 2024 roku. Ostateczne dane makroekonomiczne potrzebne do jej wyliczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych poda w lutym - wówczas dowiemy się, czy wskaźnik 12,3 proc. zostanie utrzymany.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

