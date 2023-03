Przegląd prasy (23.03.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Budowa drogi ekspresowej S1 w Beskidach przyspiesza wiosną. Kiedy pojedziemy obejściem Węgierskiej Górki?”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Budowa drogi ekspresowej S1 w Beskidach przyspiesza wiosną. Kiedy pojedziemy obejściem Węgierskiej Górki? 15 marca oficjalnie zakończył się na budowach tzw. okres zimowy. To czas, w którym ze względu na warunki atmosferyczne wykonawcy zwykle ograniczali prace do niezbędnego minimum. Teraz inwestycje znowu ruszyły pełną parą. Po zimie możemy w wiosennej aurze ocenić postępy prac, na przykład na budowie drogi ekspresowej S1 w Węgierskiej Górce.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.03.23

📢 Opuszczony Dom Kultury w Gliwicach. Kiedyś błyszczał na całą Polskę, teraz stoi i straszy, popadając w ruinę. Aż przykro patrzeć... Odwiedziliśmy dziś łabędzki Dom Kultury. Po dawnej sławie nie zostało już niemal nic. Nie ma karuzeli ustawionej na trawniku, grupek młodych ludzi, śpieszących na zajęcia gry na gitarze czy baletu, nikt nie ustawia się w kolejce do kinowej kasy biletowej i nie podziwia najnowszych plakatów z repertuarem w gablocie. Wokół hula wiatr. Słynny niegdyś na całą Polskę gmach stoi, niszczeje i straszy. Zobaczcie sami. Przykry widok, prawda?

📢 Kuchenne trendy 2023 to przede wszystkim kontrasty i styl monochromatyczny. Zobacz najciekawsze rozwiązania i zainspiruj się! Kuchenne trendy 2023 to przede wszystkim kontrasty i styl monochromatyczny, dzięki czemu w pomieszczeniach zagości harmonia oraz równowaga. W tym roku stawiamy więc na jeden wiodący kolor w różnych jego odcieniach, albo zestawiamy barwy jasne z ciemnymi. Bardzo popularnym rozwiązaniem, które również do tej pory cieszyło się popularnością jest utrzymanie w kuchni białej kolorystyki, która dotyczy zarówno mebli, jak też ścian, a nawet posadzki, choć ta akurat może być inna. Wystrój tego typu nadal będzie na topie, ale nie zabraknie też motywu szarego, beżowego, brązowego bądź czarnego lub granatowego. Według tegorocznych trendów, bardzo dobrze będą komponować się również kontrastowe zestawienia bieli z czernią lub ciemnym drewnem, a także czerni z jasnym drewnem albo delikatną szarością. Rozwiązań oraz kombinacji jest sporo, bowiem rok 2023 daje mnóstwo możliwości. Jeśli zaś chodzi o meble, to w dalszym ciągu będziemy zabudowywać nimi ściany aż pod sufit i pozostaną w formie zamkniętej – bez otwartych półek czy szybek w drzwiczkach. Oczywiście wyjątek stanowią meble w stylu retro, jakie cieszą się coraz większą popularnością. Do pomieszczeń kuchennych zawita też na szerszą niż do tej pory skalę styl boho, który wnosi nieco zmian w kolorystce, a także wprowadza rozmaite dodatki plecione, wyszywane oraz z motywami roślinnymi. Zobacz najciekawsze rozwiązania i zainspiruj się!

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zapytaliśmy internautów o najbardziej zaniedbane miasta w województwie śląskim. Które wymieniali najczęściej? Zobaczcie Internauci zdecydowali! Oto najbardziej zaniedbane miasta w województwie śląskim. Zapytaliśmy Was w anonimowej ankiecie, które z miast w regionie, Waszym zdaniem, nie grzeszy pięknością i wymagałoby odświeżenia. Wśród nazw przewijało się kilka wiodących miejscowości, z których wybraliśmy siedem i dziś Wam je prezentujemy. Musimy szczerze przyznać, że niektóre propozycje zdziwiły nawet nas samych.

📢 W Pyrzowicach lądują największe samoloty świata. To możliwe, bo lotnisko jest do tego świetnie przystosowane Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach jest lotniskiem, przystosowanym do przyjmowania tu maszyn o dużych rozmiarach. Nic więc dziwnego, że lądowały tu największe maszyny świata. Taką był np. ukraiński Antonow An-225 Mrija, który wylądował tu w 2005 roku, a w ubiegłym maszyna została zniszczona przez Rosjan podczas ataku na lotnisko w Hostomelu na Ukrainie. W ostatnim czasie, Katowice Airport są międzynarodowym hubem pomocy humanitarnej dla Ukrainy i ogromne samoloty lądują i startują stąd wyjątkowo często. Dziś po południu na przykład zagości tu Jumbo Jet, jeden z największych samolotów świata. Jakie jeszcze największe maszyny gościło śląskie lotnisko? 📢 ŚLĄSK: wiózł 9-metrowe drzewo we...fiacie cinquecento! Wystający z bagażnika potężny bal zabezpieczył... kamizelką. NIE UWIERZYCIE Nietypowy transport drewna przykuł uwagę policjantów z mikołowskiej drogówki. 44-letni mężczyzna przewoził dużą ilość opału niewielkim Fiatem Cinquecento, a największy bal wystający z bagażnika zabezpieczył... kamizelką odblaskową. Okazało się, że to nie pierwszy raz - w styczniu w podobny sposób wywiózł drzewo z lasu. Kierowca otrzymał mandat i został bohaterem TikToka. Nagranie niewielkiego samochodu z drewnem ma już ponad 5 mln wyświetleń.

📢 Sklep widmo w Gliwicach. Kiedyś całe miasto robiło tu zakupy. Jak wygląda teraz? Przygnębiający widok Każdy gliwiczanin doskonale zna ten sklep - TESCO na Łabędzkiej. Pod koniec wakacji i przed najważniejszymi świętami pękało w szwach! Dziś pawilon stoi niemal pusty i całkiem zapomniany, a na ogromnym parkingu hula wiatr. Zostały tylko symboliczne pamiątki w postaci naklejek i nadruków. Weszliśmy do środka. Widok jest naprawdę przykry...

📢 Obrzydliwe, pełne przekleństw transmisje w sieci trwały od dawna. Nowe fakty w sprawie ojca, który w Dąbrowie Górniczej dusił syna W Dąbrowie Górniczej policja zatrzymała ojca, który dusił swojego siedmioletniego syna, a matka nie reagowała na karygodne zachowanie mężczyzny. Oboje zostali zatrzymani przez policjantów i usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Na jaw cały czas wychodzą nowe, zaskakujące fakty. Okazuje się, że rodzina transmitowała na Tik Toku swoje codzienne życie od roku, a część widzów za oglądanie tych patologicznych zachowań płaciła im pieniądze. Jakby tego było mało moderatorzy usuwali nieprzychylne komentarze osób, które wzywały rodziców do opamiętania się.

📢 Polonia Bytom - Rekord Bielsko-Biała WYNIK, ZDJĘCIA Mecz na szczycie III ligi na remis. Bytomianie nadal liderem W środę 22 marca 2023 roku w zaległym meczu 19. kolejki III ligi Polonia Bytom zremisowała z Rekordem Bielsko-Biała. To było spotkanie na szczycie grupy trzeciej. Po tym spotkaniu Polonia nadal jest liderem z punktem przewagi nad bielszczanami. Zobacz ZDJĘCIA! 📢 Wypadek na A1 w Częstochowie: tir z naczepą wywrócił się na jezdnię. Zobaczcie zdjęcia z miejsca akcji Na autostradzie A1 na wysokości Bogusławic powiecie częstochowskim doszło do groźnie wyglądającej kolizji, na skutek której zablokowana została część jezdni. Kierujący samochodem ciężarowym z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze, a pojazd przewrócił się na bok. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. W naczepie przewożone były odpady, przez co uprzątnięcie miejsca kolizji może potrwać dłużej niż zwykle. Ruch w kierunku Katowic odbywa się po dwóch pasach, jeden wciąż jest zablokowany.

📢 Zagłębie Sosnowiec wpuści kibiców gości na nowy stadion! Jak będzie w meczu z Ruchem Chorzów? W środę 22 marca 2023 roku Zagłębie Sosnowiec poinformowało, że będzie już wpuszczać kibiców gości na mecze na nowym stadionie ArcelorMittal Park. Pierwszym spotkaniem z możliwością pojawienia się zorganizowanej grupy fanów drużyny przyjezdnej będzie mecz Fortuna 1. Ligi z Puszczą Niepołomice zaplanowany na niedzielę 2 kwietnia (godz. 15). 📢 Przewodniczący PO z wizytą wyborczą w Cechu w Zawierciu. Spotkał się z przedsiębiorcami Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk spotkał 22 marca 2023 roku się z rzemieślnikami, przedsiębiorcami oraz wyborcami w Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu. Do Zawiercia były premier przyjechał z Żarek, gdzie na tamtejszym rynku, również spotkał się z osobami prowadzącymi własną działalność. W Zawierciu głównym tematem przedstawionym przez Donalda Tuska była aktualna trudna sytuacja polskich przedsiębiorców oraz osób prowadzących własną działalność.

📢 Mysłowice. Pożar autobusu miejskiego na autostradzie A4. W środku byli pasażerowie! Zjazd w Brzęczkowicach w stronę Łodzi jest zablokowany Po godzinie 17 na zjeździe w Brzęczkowicach z A4 na S1 w kierunku Łodzi, doszło do pożaru autobusu komunikacji miejskiej, w którym znajdowali się podróżni. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pożar został ugaszony, jednak zjazd z A4 a S1 jest obecnie zablokowany, występują utrudnienia w ruchu pojazdów w kierunku na Kraków. 📢 CPK: Ogłoszenie wariantu inwestorskiego linii kolejowej Ostrawa - Katowice. Z Jastrzębia-Zdroju do Katowic w 34 minuty 22 marca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja, na której zaprezentowano wariant inwestorski przebiegu linii kolejowej dużych prędkości pomiędzy Ostrawą a Katowicami. Wybrana linia będzie przebiegać przez Jastrzębie-Zdrój, Żory, Palowice, Mikołów, docierając do stacji Katowice-Piotrowice. Projektanci tego przebiegu linii zaplanowali również połączenie z Wodzisławiem Śląskim oraz Rybnikiem.

📢 Wręczyca Wielka. W dziurach w drodze posadzili bratki! Mieszkańcy małego sołectwa z humorem apelują do wójta W dziurach w drodze posadzili bratki. Do tego przygotowali tabliczki z napisem – "Ładne kwiatki". W ten oryginalny i pełen humoru sposób mieszkańcy niewielkiego sołectwa Piła Druga w gminie Wręczyca Wielka, w powiecie lublinieckim, zwrócili uwagę na gnębiący ich problem. Mają szansę na ogólnopolską sławę. Być może ich śladem pójdą inni. Wszak dziury w drodze to niekończąca się opowieść w wielu miejscach w Polsce! 📢 Tarnowskie Góry. Poszukiwany 4 listami gończymi zatrzymany na osiedlu "Przyjaźń". Ukrywał się u swojej znajomej We wtorek 21 marca wieczorem tarnogórscy wywiadowcy zatrzymali na osiedlu "Przyjaźń" 42-latka, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Za mężczyzną wystawiono aż 4 listy gończe. Jak się okazało, poszukiwany ukrywał się w mieszkaniu swojej znajomej. Kobieta początkowo próbowała wprowadzić policjantów w błąd, ale zdradziły ją leżące w przedpokoju męskie buty.

📢 Jan Urban: Nikt mnie nie przeprosił, ale to Górnik jest dla mnie najważniejszy Rozmowa z Janem Urbanem, trenerem, który ponownie objął zespół Górnika Zabrze. 📢 Wnętrza w stylu boho stają się coraz bardziej popularne. Zachwycają swoją oryginalnością i są bardzo kreatywne. Zobacz obecne trendy! Wnętrza w stylu boho stają się coraz bardziej popularne, co daje się zauważyć w naszych domach i mieszkaniach. Wiele osób zwraca się ku takiej formie wystroju swoich „czterech kątów”, bowiem zachwyca on swoją oryginalnością oraz jawi się jako bardzo kreatywny i nieszablonowy, a ponadto bliski naturze. Ponadto, świetnie wpisuje się w aktualne trendy wnętrzarskie, które na pierwsze miejsce wysuwają minimalizm. Obecnie więc modne są rozwiązania, jakie podkreślają przestronność pomieszczeń, niezakłóconą przez nadmiar mebli czy innych „ozdobników”. Ma być przytulnie i miło, ale prosto, naturalnie, bez zbędnych przedmiotów oraz dekoracji. Domy i mieszkania urządzone w stylu boho idealnie pasują do tej minimalistycznej wizji. Wyróżniają je różnorodne elementy plecione, drewniane, mające charakter nieco surowy oraz bardzo prosty w swojej formie. Wśród mebli często pojawiają się wiklinowe fotele bądź krzesła, stoły i stoliki kawowe wykonane z drewna czy też skromne regały lub szafki. Styl boho to także między innymi charakterystyczne dywaniki albo poszewki na poduszki, wiklinowe pufy, makramy oraz wszechstronnie użytkowane koszyki. W takich wnętrzach nie brakuje również rękodzieł, kwiatów i motywów roślinnych, a także typowej kolorystyki. Zobacz obecne trendy oraz zainspiruj się!

📢 W Dąbrowie Górniczej kobieta zmarła w samotności. Czy miała odpowiednią opiekę? Pojawiły się co do tego wątpliwości Kilka dni temu w Dąbrowie Górniczej zmarła 74-letnia pani Zofia. Żyła w samotności, w domu w dzielnicy Trzebiesławice. Nie utrzymywała kontaktu z rodziną, pomagała jej lokalna społeczność, na pomoc której mogła liczyć. Znajdowała się też pod stałą opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I to właśnie do zaangażowania tej instytucji w opiekę nad dąbrowianką spore zastrzeżenia ma Tatiana Duraj-Fert, szefowa stowarzyszenia Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne, która odwiedziła panią Zofię, zaalarmowana o warunkach, w jakich żyje ta kobieta.

📢 RUSZYŁ Jarmark Wielkanocny w Katowicach. Na rynku pojawiły się dekoracje, atrakcje dla dzieci i stoiska wystawców. Zobaczcie zdjęcia! Na katowickim rynku pojawił się diabelski młyn, kolejka elektryczna, wiktoriańska karuzela, a także około 30 stoisk wystawców ze świątecznymi dekoracjami, rękodziełem i tradycyjnymi przysmakami z różnych stron świata. W poniedziałek 20 marca rozpoczął się tegoroczny Jarmark Wielkanocny w Katowicach.

📢 11 książek, których akcja dzieje się na Śląsku. Znacie te tytuły? Nie od dziś wiadomo, że czytanie doskonale wpływa na rozwój człowieka. Co więcej, okazuje się, że mamy w regionalnym dorobku sporo książek, których fabuła rozgrywa się właśnie na Śląsku. Zebraliśmy 11 tytułów, różnych pod względem rodzaju literackiego, które mogą Was zaintrygować. Reportaż, powieść, biografia - na co macie dziś ochotę? 📢 Najśmieszniejsze MEMY o wędkarzach! A to z okazji dawnego Dnia Wędkarza, świętowanego 19 marca. Można się pośmiać! Dzień Wędkarza niektórzy obchodzą 19 marca, inni 23 czerwca (w Dzień Ojca). Powód? W 2007 roku ustanowiony został 19 marca przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZW dla upamiętnienia powstania Polskiego Związku Wędkarskiego (19 marca 1950 roku). Ale 6 lat temu zmieniono datę na 23 czerwca, bo z początkiem lata można z tej okazji można zorganizować więcej imprez - w marcu nie zawsze sprzyja pogoda. Są tu jacyś wędkarze? A Wy kiedy świętujecie? 19 marca czy 23 czerwca? Wędkowanie dla jednych jest pasją, a dla innych wręcz stylem życia. Wiele osób w ten sposób spędza wolne weekendy, czy popołudnia. Zobaczcie najlepsze memy o wędkowaniu i wędkarzach.

📢 Śląscy górnicy na archiwalnych zdjęciach. Czy praca na kopalni bardzo się zmieniła? Kiedy miała swój początek? Sprawdźcie! Śląsk kojarzony jest przede wszystkim z górnictwem i wydobyciem węgla. Praca w kopalniach na Śląsku ma długą historię - dłuższą niż mogłoby się wydawać. Na przestrzeni lat wiele się zmieniło w sposobie pracy na kopalniach, a także w warunkach, w jakich górnicy muszą pracować. Nie podlega jednak wątpliwościom fakt, że była i jest to praca ciężka. Zobaczcie zdjęcia górników na archiwalnych zdjęciach!

📢 Mieszkańcy tych miast w Śląskiem mają najgorsze wykształcenie. Lista TOP 18. Tu jest najwięcej osób z wykształceniem podstawowym i niższym Które miasta na Śląsku mają mieszkańców z najniższym poziomem wykształcenia? Wiadomo, że statystycznie najlepiej wykształceni są mieszkańcy dużych miast. Gdzie jednak odsetek mieszkańców z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym jest najwyższy? Sprawdźcie naszą listę i się przekonajcie. Powstała ona na podstawie informacji z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku w oparciu o poziom wykształcenia ludności w wieku 13 lat i więcej, a także dane z portalu polskawliczbach.pl. Jak oceniacie ten ranking? Zaskoczeni?

📢 Łazienkowe trendy 2023 to powrót do minimalizmu oraz wszechobecnej bieli. Modne też będą naturalne materiały. Zobacz, co jest na topie! Łazienkowe trendy 2023 to przede wszystkim powrót do minimalizmu oraz wszechobecnej bieli, która opanowuje pomieszczenia nie tylko w umeblowaniu, ale jest obecna również na ścianach i posadzkach. W bieżącym roku, poza tym kolorem goszczą także barwy ziemi, a zatem nie brakuje brązu, czerni, szarości oraz beżu. Popularne wcześniej łączenie kolorów zastępują obecnie rozwiązania monochromatyczne albo zestawiające bardzo zbliżone do siebie barwy, na przykład biel z beżem czy szarością bądź jasnymi odcieniami drewna. W aranżacji wnętrz modne też są naturalne materiały, jak marmur czy kamień, ale największym zainteresowaniem cieszy się drewno. Minimalizm, wyrażony między innymi w kolorystyce dotyczy również odpowiedniego doboru mebli, które mają zająć jak najmniej przestrzeni, a więc w miarę możliwości będziemy zabudowywać nimi ściany, aż pod sufit. Meble łazienkowe pozostaną też w formie zamkniętej – bez otwartych półek czy szybek w drzwiczkach. Ponadto, nie są kanciaste, a raczej o zaokrąglonych i łagodnych krawędziach. Poza tym, podobnie jak w przypadku wystroju pokojów czy kuchni także w łazienkach gości styl retro albo boho, które wnoszą dodatkowo charakterystyczne dla nich rozwiązania, jak chociażby w przypadku ostatniego z nich elementy plecione lub wyszywane, a także motywy roślinne oraz żywe kwiaty. Zobacz, jakie są trendy w aranżacji łazienek w 2023 roku i zainspiruj się!

📢 5 miast na Śląsku idealnych na jednodniową wycieczkę. Nie masz pomysłu? Zainspiruj się Nie masz pomysłu na popołudnie, a nie chcesz spędzić go w domu? Zastanawiasz się, gdzie mógłbyś się wybrać w województwie śląskim? Jako że prognozy pogody na najbliższe godziny nie zachęcają do długiego przebywania na łonie natury, wybraliśmy pięć atrakcji w pięciu miastach, do których dojedziesz w niecałą godzinę z Katowic i świetnie spędzisz czas, nie narażając się na złapanie sezonowego przeziębienia wśród deszczu i wiatru. 📢 Horoskop dzienny na środę 22 marca 2023. Co Cię dziś czeka? Zobacz horoskop zodiakalny wróżki Estery Horoskop dzienny na środę 22 marca 2023. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny. Co jest Ci dzisiaj pisane? Czego możesz się spodziewać? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przygotował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej.

📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda. 📢 Plac Biegańskiego w Częstochowie zostanie przebudowany? Miasto pyta mieszkańców, jak wyobrażają sobie to miejsce Jest szansa, że betonowa pustynia w postaci placu Biegańskiego w Częstochowie wreszcie zmieni swoje oblicze. Został on już formalnie przekazany do administrowania przez Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. To podpisało już umowę z firmą projektową, która miałaby wypracować nową koncepcję dla tego miejsca. Na razie jednak miasto prosi o pomoc mieszkańców. Do 11 kwietnia możemy zgłaszać swoje pomysły, propozycje, czy uwagi dotyczące wyglądu placu Biegańskiego.

📢 MEMY: SZEF KONTRA MY, czyli Doceń Pracownika. MEMY, które najlepiej pokazują relacje w firmach. Zgadzacie się? Samo życie i dużo śmiechu! Mówcie co chcecie, ale internet wie, jak pośmiać się z relacji na linii szef/pracownik. Bo jak w każdej firmie, w tej relacji zawsze będą zgrzyty, co nie? No bo szef zawsze narzeka: a to, że się spóźniamy, a to, że jesteśmy za mało wydajni, chociaż sam wysyła maile w nocy albo o świcie, nie widząc w tym nic złego. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ 📢 Bielsko-Biała. Kaskader nad drogą ekspresową S1. Kierowca nagrał niebezpieczne zachowanie – WIDEO Na drodze ekspresowej w Bielsku-Białej doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Pewien mężczyzna wszedł na konstrukcję wodociągową w rejonie ulicy Langiewicza, a następnie spacerował nad jezdnią. Ewentualny upadek z dużej wysokości mógł mieć tragiczne skutki. Niebezpieczne zachowanie mężczyzny nagrał jeden z kierowców, a wideo szybko trafiło do sieci.

📢 Torowisko tramwajowe w Bytomiu jest źle wykonane? Nic podobnego. Wykonawca wyjaśnia, że prace przy remoncie jeszcze się nie zakończyły Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu poinformował w komunikacie z 27 lutego, że praktycznie gotowy jest odcinek torowiska tramwajowego w rejonie Urzędu Miejskiego. Innego zdania są pasażerowie, którzy narzekają na kiepską jakość wykonania – nierówne tory i niski komfort jazdy. Wykonawca inwestycji, wyjaśnia, że wbrew komunikatowi MZDiM, prace przy remoncie nie zostały jeszcze zakończone. Tory będą wyregulowane, a wszelkie nierówności znikną. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji w województwie śląskim. Jak przebiega głosowanie? Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów.

📢 Rybnik. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę. 63-latek zmarł w drodze na izbę wytrzeźwień W niedzielę 19 marca w godzinach popołudniowych doszło do tragicznej sytuacji w Rybniku. 63-latek, który miał trafić na izbę wytrzeźwień zasłabł podczas transportu. Mimo reanimacji przeprowadzonej przez policjantów i interwencji załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego mężczyzna zmarł. 📢 Wspaniałe powitanie hokeistów GKS Katowice przez kibiców po awansie drużyny do finału ZDJĘCIA Hokeiści GKS Katowice w siódmym meczu półfinałowym pokonali pod Wawelem Comarch Cracovię i awansowali do finału mistyrzostw Polski. Na wracających z Krakowa podopiecznych trenera Jacka Płachty obok Satelity czekali w nocy kibice GieKSy, którzy przygotowali dla zawodników obok lodowiska wspaniałe powitanie. Zobaczcie zdjęcia z powitania hokeistów GKS Katowice przez kibiców. 📢 Wisła Kraków i Ruch Chorzów na czele. GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec i GKS Tychy na końcu. Tabela wiosny Fortuna 1. Ligi Po 24 kolejkach Fortuna 1. Ligi nastąpiła przerwa na reprezentację. Liderem jest ŁKS Łódź, a drugie miejsce zajmuje beniaminek - Ruch Chorzów. W rundzie wiosennej tylko jedna drużyna ma komplet zwycięstw - to Wisła Kraków. Tylko jedna nie wygrała meczu - to GKS Katowice. Zobacz na ZDJĘCIACH jak wygląda kolejność w tabeli wiosny I ligi.

📢 Ruch Chorzów chciał z Wisłą Kraków zagrać na Stadionie Śląskim, ale mecz odbędzie się w Gliwicach Nie będzie wielkiego święta ligowej piłki nożnej na Stadionie Śląskim. Ruch Chorzów nie zagra w "Kotle Czarownic" 22 kwietnia z Wisłą Kraków w meczu 28. kolejki Fortuna 1. Ligi. Wydawało się, że porozumienie jest blisko, ale do niego nie doszło. Dlaczego?

📢 100. urodziny Antoniny Pacanowskiej. Dorosłe życie spędziła w Mysłowicach, teraz mieszka w Tychach 11 marca Antonina Pacanowska skończyła 100 lat. Urodziła się i wychowała w Ropczycach na Podkarpaciu, w 1945 r. zamieszkała w Mysłowicach, a od kilku lat jest pod opieką córki w Tychach. 📢 Nieuczciwy urzędnik z Kłobucka został zatrzymany. Zlecał przetargi po znajomości... Śląscy policjanci zatrzymali naczelnika wydziału jednego z kłobuckich urzędów oraz dwóch przedsiębiorców z powiatu częstochowskiego i kłobuckiego. - Urzędnik tak ustawiał przetargi, aby realizacja różnych przedsięwzięć trafiała do „zaprzyjaźnionych” przedsiębiorców. W ten sposób od 2021 do 2022 roku zlecono im prace za ok. 400 tys. zł - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

📢 Jarmark Wielkanocny w Katowicach. Jakie ceny przygotowali wystawcy? Zobaczcie W poniedziałek 20 marca rozpoczął się tegoroczny Jarmark Wielkanocny w Katowicach. Na gości czeka około 30 stoisk, w których można zakupić różnego typu produkty regionalne. Sprawdziliśmy, jakie są ceny na Jarmarku Wielkanocnym w Katowicach. 📢 Nowe nazwy aż 23 przystanków w Katowicach. Dolina 5 Stawów, Szkoła Filmowa... Te zmiany obowiązywać będą od 1 kwietnia W Katowicach 1 kwietnia zmienią się nazwy na aż 23 przystankach, informuje ZTM. Szopienice Stawiki staną się już za niedługo Szopienicami Doliną 5 Stawów, Katowice Damrota natomiast Katowicami Szkołą Filmową UŚ. Do jakich jeszcze nazw będą musieli przyzwyczaić się mieszkańcy miasta? Pełna lista poniżej. 📢 Wojewoda uchylił decyzję prezydenta Rybnika w sprawie budowy ścieżki rowerowej. Czy miasto pójdzie z tym do sądu? Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek w całości uchylił decyzję prezydenta miasta Rybnika Piotra Kuczery o budowie fragmentu ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny. Urzędnicy mogą zaskarżyć decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy zdecydują się na taki krok?

📢 Wizyta Donalda Tuska w Wodzisławiu. Były banery przypominające o strzałach do górników, doszło też do słownych utarczek ZDJĘCIA Dzisiejszy (21 marca), briefing Donalda Tuska w Wodzisławiu Śląskim przebiegł w gorącej atmosferze. Na byłego premiera rządu PO-PSL czekali nie tylko dziennikarze, ale również grupa mieszkańców oraz poseł PiS Grzegorz Matusiak z górnikami, którzy przynieśli ze sobą banery, na których widniały napisy: „Dialog zamiast strzałów”, „Górnicy zasługują na godne traktowanie 2015. Pamiętamy”. Rozległy się też okrzyki „Donald nie kłam”. Tusk mówił o „złych rządach Zjednoczonej Prawicy” i o roli samorządów w odbudowie terenów pogórniczych. Zapowiedział też, że jak obecna opozycja wygra wybory, uchwali ustawę, która pomoże zrewitalizować pokopalniane nieruchomości. 📢 Na terenie PEC-Gliwice powstała ekologiczna oczyszczalnia ścieków. Jak wygląda w środku? Zobacz zdjęcia PEC zakończył modernizację instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie PEC-Gliwice. Dzięki niej poprawi się jakość wody w rzece na terenie miasta. - W każdy proces produkcyjny wykorzystania wody, wliczona musi być tego typu instalacja. Wybudowaliśmy ją z myślą o dbanie o środowisko, w tym przypadku o wodę, natomiast na pewno tego typu instalacje będą musiały powstawać, aby nie dawać jakichkolwiek argumentów, że przyczyniamy się do zmian jakości rzek, które przepływają przez region - przyznaje Krzysztof Szaliński, prezes zarządu PEC-Gliwice.

📢 Stadion Skry Częstochowa został zmodernizowany. Obiekt otrzymał już zgodę na użytkowanie Stadion Miejski przy ulicy Loretańskiej w Częstochowie został zmodernizowany. Obiekt ma już zgodę na użytkowanie. Nowe podgrzewane boisko oraz wzmocnione oświetlenie powinny pozwolić I-ligowej drużynie na grę w Częstochowie. Wkrótce sfinalizowane będą też prace w budynku zaplecza klubowego.

📢 Światowy Dzień Zespołu Downa: Osoby z zespołem Downa, które osiągnęły sukces. Słyszeliście o nich? Każdy powienien! Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa warto pochylić się nad tematem osób, które osiągnęły sukces. Należy zauważyć, że osoby z zespołem Downa są w stanie przekraczać wiele barier i osiągać wiele ważnych rzeczy w życiu, jak każdy inny człowiek. Jednym z celów obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest zmiana spojrzenia na osoby z dodatkowym chromosomem - zamiast skupiać się na ich trudnościach, należy zwrócić uwagę na ich osiągnięcia i talenty. W ten sposób przyczyniamy się do budowania bardziej tolerancyjnego i zrozumiałego społeczeństwa. Poznajcie zatem osoby zespołem Downa, które osiągnęły sukces w wielu dziedzinach!

📢 Trzynaste emerytury zostaną wypłacone wcześniej - HARMONOGRAM WYPŁAT. Listonosze przyniosą świadczenia już w marcu Poczta Polska ma dobrą wiadomość dla emerytów: trzynasta emerytura pojawi się w ich skrzynkach wcześniej, bo już w marcu. Decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pieniądze będą donoszone przez listonoszy pod koniec tego miesiąca. Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem wypłat. 📢 Mecz Zagłębie Sosnowiec - Ruch Chorzów bez kibiców Niebieskich, ale sektor gości jest zamknięty. Na nowym stadionie nie będzie kompletu We wtorek 21 marca 2023 roku rozpoczęła się sprzedaż biletów na piłkarską Świętą Wojnę, czyli mecz Zagłębia Sosnowiec z Ruchem Chorzów. Spotkania 27. kolejki Fortuna 1. Ligi 15 kwietnia na nowym stadionie ArcelorMittal Park nie zobaczy jednak komplet 11.600 kibiców, jak w meczu otwarcia obiektu z GKS-em Katowice. Dlaczego?

📢 MEMY na dzień wagarowicza 2023. Pierwszy dzień wiosny i szkoła w krzywym zwierciadle. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! Dzień wagarowicza 2023. Już 21 marca przywitamy pierwszy dzień wiosny, na który tak długo wszyscy czekaliśmy. Cieszą się z tego zwłaszcza uczniowie, gdyż wtedy bardziej pobłażliwie patrzy się na ich nieobecność w szkole. Choć nie popieramy wagarów, to pośmiać się zawsze warto. Zobaczcie najzabawniejsze memy z tej okazji. Uśmiejecie się!

📢 Arena Zabrze: Stara część stadionu została oddana firmie rozbiórkowej Oficjalnie rozpoczyna się rozbiórka starej części stadionu Górnika Zabrze. Przekazano ją już firmie specjalistycznej, która zaprezentowała harmonogram prac. Zaplanowano je na osiem tygodni. 📢 Energy 2000 Katowice. BLACK & WHITE PARTY przyciągnęło tłumy. Zobaczcie zdjęcia Klub Energy 2000 znany jest z szalonych imprez. Nic dziwnego, że przybywały tam tłumy. 18 marca było czyste szaleństwo na imprezie Black & white party. Zobaczcie sami! Mamy zdjęcia z tej nocy. Opublikowaliśmy je w naszej galerii zdjęć. Nic nie umknie fotografowi w klubie.

📢 Górnik Zabrze: Jan Urban poprowadził pierwszy trening. Zobaczcie zdjęcia z tych zajęć Jan Urban oficjalnie wrócił do Górnika Zabrze. We wtorek szkoleniowiec spotkał się z piłkarzami i przeprowadził trening. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Sprawdź, kto jest na liście. Jakie jest znaczenie twojego imienia? 22.03.2023 Kto jest uważany za osobę najbardziej inteligentna? Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. To oni są najmądrzejsi. Imiona nie zostają nam nadane przypadkowo. Każde imię ma znaczenie. Kryje się za nimi wiele przypisanych cech i predyspozycji. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Osoby o tych imionach uchodzą za najbardziej inteligentne. Sprawdź listę! 📢 Najmodniejsze paznokcie 2023. TOP wzory na paznokcie. ODWAŻNE KOLORY I BŁYSK. Panie będą zachwycone. Zobaczcie Modne paznokcie na 2023 rok zadziwiają swoją różnorodnością. Klasyka - to słowo najlepiej opisujące trendy w manicure na nadchodzący rok. Dołączona jest do niej odrobina magii, a dokładnie - brokatu. Te paznokcie będą hitem. Wybrane przez nas inspiracje paznokciowe jasno pokazują, że najmodniejsze będą subtelne wzory i kolory. Zebraliśmy dla was zdjęcia wzorów, które będą się pięknie prezentować na dłoniach. Sprawdźcie!

📢 Julia Wieniawa ostro krytykuje znajomych z show-biznesu: „To są odklejeńcy". Gwiazda w mocnych słowach o zepsuciu w branży Julia Wieniawa w zaskakujących, krytycznych słowach o znajomych z branży. „Niektórzy ludzie są naprawdę odklejeni od rzeczywistości", ostro oceniła gwiazda. W udzielonym ostatnio wywiadzie wprost nazwała świat show-biznesu „zepsutym" i powiedziała, że rozumie nieprzyjazne nastawienie ludzi spoza niego. Co powiedziała w rozmowie z Maksem Behrem? 📢 Groźny wypadek w Dąbrowie Górniczej. Auto wyleciało z drogi i wpadło na posesję, dachowało. Na szczęście nikomu nic się nie stało O ogromnym szczęściu mogą mówić uczestnicy wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej. Na ul. Szosowej dachowało osobowe renault. Auto wypadło z drogi i wpadło na posesję. Na szczęście nikomu nic się nie stało. - Kierujący i pasażer wyszli z pojazdu o własnych siłach - informuje asp. Rafał Dulewski, oficer prasowy KM PSP w Dąbrowie Górniczej.

📢 Śmiertelny wypadek w Morsku k. Zawiercia. Dachowało osobowe renault. Nie żyje 63-latek. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować Jak na razie nieznane są przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło w niewielkiej miejscowości Morsko (pow. zawierciański). Zginął w nim 63-letni mężczyzna. Wiadomo, że renault, którym jechał zjechało z drogi, a następnie dachowało. Okoliczności dramatu ustalają policjanci. 📢 Fryzury damskie, które dodają lat. Zobacz, czego unikać w dojrzałym wieku, aby się nie postarzać. Lista fryzur zakazanych Modne fryzury damskie niekoniecznie muszą pasować każdej z was. Niestety nie wszystko, co proponują styliści, będzie pasować do twojego wieku, kształtu twarzy, karnacji, czy oczu. Oczywiście najważniejsze, abyś sama się w takim cięciu dobrze czuła. My jednak przestrzegamy i przedstawiamy listę zakazanych fryzur dla dojrzałych kobiet.

📢 Urocze domki letniskowe w woj. śląskim. Oto 11 najtańszych ofert - ceny od 44 tys. zł! Są w sielskiej okolicy! . Sprawdź Urocze domki letniskowe w woj. śląskim. Chcesz odpocząć od miejskiego zgiełku, wybrać się w piękne miejsce na weekend lub urlop i nie musieć martwić się o opłacanie i bookowanie noclegu? Warto pomyśleć o kupnie domku letniskowego! Te w woj. śląskim ulokowane są w urokliwych miejscach: nad jeziorami, w lasach, z pięknym widokiem. Zobaczcie TOP 10 najtańszych domków letniskowych w regionie! 📢 PIERWSZY HOSTEL w centrum Częstochowy. Takiego miejsca na mapie miasta jeszcze nie było. Zobaczcie, jak wygląda w środku! MAMY ZDJĘCIA W ścisłym centrum Częstochowy, przy ulicy Kilińskiego 32/40, powstał hostel. W 13 pokojach znajdziemy w sumie 33 miejsca noclegowe. Obiekt rozpoczął już swoją działalność. Oficjalne otwarcie odbędzie się w najbliższych dniach.

📢 Domki w górach w woj. śląskim na sprzedaż. Przygotuj grubą gotówkę! Kosztują krocie... Marzysz o takim? Sprawdź najnowsze oferty Domek w górach to często powtarzane marzenie wielu osób, które chciałyby uciec od miejskiego zgiełku i zamieszkać w spokojnej okolicy, otoczonej piękną przyrodą. Taki domek to miejsce, gdzie można odpocząć od codziennych obowiązków i stresów, a jednocześnie cieszyć się aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Okazuje się jednak, że to marzenie może słono kosztować... Ile trzeba zapłacić za domek w górach w województwie śląskim? Sprawdźcie najnowsze oferty! 📢 TO SPRZEDAJE WOJSKO. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt! Sprawdź najciekawsze oferty: stół bilardowy, instrumenty. [21.02.2023] Agencja Mienia Wojskowego ponownie przystąpiła do wyprzedaży swojego sprzętu, co stanowi okazję dla osób, które poszukują dobrych ofert na używane produkty wojskowe. W ofercie można znaleźć wiele interesujących przedmiotów, takich jak sprzęt wojskowy, pojazdy, maszyny, urządzenia, instrumenty muzyczne oraz wiele innych. W nachodzących przetargach możemy znaleźć m.in. stół bilardowy, drewno opałowe, instrumenty i wiele więcej. Wybraliśmy najciekawsze pozycje z listy - sprawdźcie!

📢 Zaskakujący ranking najpopularniejszych telefonów w historii! Zobacz 9 najchętniej kupowanych modeli. Nokia 3310 daleko za czołówką Kiedyś telefon komórkowy wydawał się luksusem dostępnym tylko dla najbogatszej części społeczeństwa. Dziś korzystamy głównie ze smartfonów, jednak pierwsze konsumenckie komórki zdążyły już uzyskać status sprzętów kultowych i wiele osób wspomina je z nostalgią. Zobacz, które urządzenia były popularniejsze na przestrzeni lat i czy kultowa w Polsce Nokia 3310 znajduje się w tym zestawieniu. 📢 Piotr Kupicha i Ewelina Sienicka. Kim jest druga żona lidera Feel? Ich związek zaczął się od skandalu Piotr Kupicha jest posiadaczem jednego z najbardziej charakterystycznych głosów w Polsce. Piosenki w wykonaniu zespołu Feel, którego muzyk jest liderem, nucą całe pokolenia. Prywatnie - od 2018 roku- Piotr Kupicha jest mężem Eweliny Sienickiej. Ich związek rozpoczął się jednak kilka lat wcześniej, kiedy mężczyzna był jeszcze w pierwszym małżeństwie.

📢 Nastolatka z Żor próbowała odebrać sobie życie. Gdy zjawili się policjanci, dziewczynka stała już w pobliżu torów Liczyła się każda minuta, by uniknąć tragedii. Gdy policjanci drogówki z Żor usłyszeli komunikat o dziewczynce, która próbuje targnąć się na swoje życie, rzucili swoje obowiązki i ruszyli jej na pomoc. Nastolatka stała już w okolicy torowiska... 📢 ŚLĄSK: 25 członków brutalnego gangu, powiązanego z kibolami GKS Jastrzębie, stanie przed sądem. Zarobili 6 mln na handlu narkotykami W trakcie swojej działalności gang powiązany z kibolami GKS Jastrzębie wprowadził do obrotu ponad 160 kg silnie trującego dopalacza alfa, ponad 15 kg marihuany, kilka tysięcy tabletek MDMA (odmiana ekstazy ). Zarobili prawie 6 milionów złotych! Oto kryminalna historia, jak "Wąski" i "Koken" biznes rozkręcali, a "Kaszuba" wynajęli do "mokrej roboty" na opornych.

📢 10 tys. fanów Ruchu Chorzów dopingowało Niebieskich w meczu z ŁKS Łódź ZDJĘCIA KIBICÓW Mecz Ruchu Chorzów z ŁKS Łódź był najważniejszym wydarzeniem 24. kolejki Fortuna 1. Ligi. Spotkanie na szczycie ogłądało z trybun Stadionu Miejskiego w Gliwicach blisko 10 tysięcy fanów Niebieskich, którzy stworzyli na widowni obiektu Piasta wspaniałą atmoferę. Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu Ruch Chorzów - ŁKS Łódź. 📢 GKS Tychy - Tauron Re-Plast Unia Oświęcim 5:4. Tyszanie urwali się ze stryczka ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU W rozegranym 20 marca szóstym meczu półfinałowym Polskiej Hokej Ligi GKS Tychy pokonał Tauron Re-Plast Unię Oświęcim 5:4. Komplet widzów na Stadionie Zimowym obejrzał emocjonujący pojedynek, który rozstrzygnęła dopiero dogrywka. Z hokejowej Świętej Wojny zwycięsko wyszli gospodarze urywając się ze stryczka i wyrównując stan rywalizacji w play off. Ostatnie spotkanie tych drużyn, decydujące która z nich awansuje do finału, odbędzie się 20 marca w Oświęcimiu. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu GKS Tychy - Unia Oświęcim.

📢 Dąbrowa Górnicza. Dusił syna na Tik Toku. Nowe, szokujące fakty. Już w lutym ojciec chłopca transmitował w sieci demoralizujące zachowanie W Dąbrowie Górniczej ojciec dusił swojego siedmioletniego syna. Matka dziecka nie reagowała, mało tego, krzyczała, że „może w końcu będzie święty spokój”. Całość tego okrutnego zachowania transmitowana była na Tik Toku. Oboje rodzice zostali już zatrzymani. Grodzi im kara do 8 lat więzienia. Okazało się, że demoralizujące zachowanie ojca chłopca pojawiło się w mediach społecznościowych już w lutym tego roku, ale nie nosiło znamion przestępstwa, więc wtedy dochodzenie w tej sprawie nie rozpoczęło się. 📢 Śląski Uniwersytet Medyczny świętuje 75-lecie. Okolicznościowa kartka pocztowa z portretami trzech rektorów na początek obchodów W poniedziałek 20 marca 2023 roku, czyli dokładnie 75 lat od momentu gdy zapadła decyzja o powstaniu Akademii Medycznej w Rokitnicy, dzisiejszego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, rozpoczęły się obchody jubileuszu uczelni. Z tej okazji Sali Senatu ŚUM przy ulicy Poniatowskiego 15 w Katowicach zaprezentowano kolekcjonerską kartkę przygotowaną przez Pocztę Polską. Widnieje na niej pierwsza siedziba uczelni w Zabrzu-Rokitnicy oraz portrety trzech rektorów: Zbigniewa Hermana, Franciszka Kokota i Zbigniewa Religi.

📢 Ukradli koła samochodowe w Rybniku za... 60 tys. zł. Poszkodowanym jest rybnicki salon. Złodzieje odpowiedzą też za uszkodzenie aut Kryminalni z rybnickiej komendy namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 24 lat oraz 21-latkę, podejrzanych o kradzież kół z pięciu nowych osobówek w z jednym z salonów samochodowych. Straty oszacowano na kwotę około 60 tysięcy złotych. Śledczy odzyskali większość opon wraz z felgami. Za popełnione przestępstwo sprawcom grozi do pięciu lat więzienia.

📢 Katarzyna Dowbor odmówiła remontu. To pierwszy taki przypadek w historii jej programu - jak źle było w domu w Maminie? Katarzyna Dowbor dzielnie remontuje ze swoją ekipą domy już od prawie 10 lat. Nigdy nikomu nie odmówiła, zamieniając niszczejące mieszkania na przytulne miejsca do życia. W końcu jednak musiał być ten pierwszy raz - dlaczego gospodyni „Nasz nowy dom" musiała przekazać przykrą wiadomość rodzinie z Mamina? - Grozi wam bezdomność i to mnie po prostu przeraża - powiedziała.

📢 Powołanie do wojska 2023. Rezerwa wezwie żołnierzy na ćwiczenia. Kto je otrzyma? Niektórzy będą mieli dobę, by stawić się w jednostce Wezwanie do wojska 2023. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy. W dokumencie zaznaczono kto i na jaki czas będzie mógł zostać wezwany na ćwiczenia wojskowe. W niektórych przypadkach rezerwiści będą mogli otrzymać powołanie na dobę przed planowanym stawiennictwem. 📢 Najmodniejsze rasy psów. Tutaj trendy zmieniają się, jak w modzie W świecie psów rasowych jest podobnie jak w świecie mody. I tutaj, i tutaj, co jakiś czas pojawiają się nowe, dominujące trendy. Widać to zwłaszcza na blokowiskach. Kilka, a czasem nawet kilkanaście lat temu na osiedlach widok osób spacerujących z dalmatyńczykami, spanielami, pinczerami miniaturowymi, pekińczykami, foksterierami, pudelkami, bokserami czy jamnikami był na porządku dziennym. Dziś psy tych ras spotkamy sporadycznie. Królują inne. A więc... które z ras psów są obecnie najchętniej wybierane jako codzienni towarzysze?

📢 Szok w Dąbrowie Górniczej: ojciec dusił siedmiolatka. Matka się przyglądała. I opublikowali wszystko na TikToku. Dostali policyjne zarzuty W Dąbrowie Górniczej ojciec dusił swojego siedmioletniego syna. Matka dziecka nie reagowała, mało tego, krzyczała, że „może w końcu będzie święty spokój”. Szokuje, że nagranie tego zdarzenia zostało udostępnione w internecie na Tik Toku. Para z Dąbrowy Górniczej została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski mówi, że rodzicom siedmiolatka z Dąbrowy Górniczej grozi do ośmiu lat więzienia.

📢 Sosnowiec: 3-latek i 2-latka spacerowali po okiennym parapecie. Szybka reakcja przechodnia uratowała im życie Po parapecie okiennym w jednym z bloków sosnowieckiego osiedla spacerowała para dzieci. Trzyletni chłopczyk i dwuletnia dziewczynka. Szybka reakcja przechodnia uratowała życie maluchom. Trwają czynności policyjne w tej sprawie.

📢 Kim jest żona Dawida Kubackiego? Marta Kubacka pochodzi z Katowic. Piękna Ślązaczka pracowała w Reserved, była też kasjerką w Cinema City Marta Kubacka dopinguje słynnego skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego i kibicuje mu z całych sił. Niewiele osób wie, że żona mistrza w skokach narciarskich, to Ślązaczka. Kim jest piękna Marta Kubacka, żona Dawida Kubackiego? Z domu nazywa się Majcher i pochodzi z Katowic. To na Śląsku poznali się Kubaccy. Stało się to podczas studiów na Akademii Wychowania Fizycznego. Dawid Kubacki został na początku 2020 roku zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni. Żona zrobiła polskiemu skoczkowi niespodziankę. W tajemnicy przyjechała do Austrii i czekała na męża na dojeździe, po oddaniu ostatniego skoku.

📢 Poszukiwania dziewiętnastoletniego Dawida z Rudy Śląskiej zakończone. Ciało chłopaka odnaleziono w lesie w Mikołowie Zakończyły się poszukiwania zaginionego dwa tygodnie temu Dawida, dziewiętnastoletniego mieszkańca Rudy Śląskiej. Niestety, akcja zakończyła się odnalezieniem zwłok nastolatka. Ciało znajdowało się w jednym z lasów na terenie Mikołowa.

📢 Śląski pałac WYSADZONO! Był pełen przepychu i bogactwa, a spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach... Przebywał tu ostatni cesarz Niemiec Dziś już mało kto pamięta o historii tego miejsca, a tę przypomina jedynie tablica informacyjna znajdująca się w repeckim parku. Śląski obiekt jest ofiarą nieudolnego systemu politycznego, w którym zabrakło szybkiej decyzji o zabezpieczeniu i odbudowie zabytku. To nieodżałowana strata dla regionu, gdyż historia tego miejsca zdumiewa! W 1922 roku przebiegała tędy granica niemiecko-polska, a w czasie II wojny światowej mieścił się tu szpital polowy dla żołnierzy Wehrmachtu. Kilka lat później monumentalny budynek spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego wnętrza zostały całkowicie złupione i zdewastowane... Jak wyglądał w czasie swojej świetności i po wyburzeniu? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Oni mają szósty zmysł! Osoby spod tych znaków zodiaku wyróżnia naprawdę silna intuicja Osoby spod niektórych znaków zodiaku wyróżniają się nieprawdopodobną intuicją. Posiadają niemal szósty zmysł, dzięki któremu żyje się im znacznie łatwiej niż pozostałym, a ich wybory właściwie zawsze są trafne.

📢 Sosnowiec. Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych w zakładach Magneti Marelli. Pracę straci 130 osób 130 osób straci pracę w sosnowieckich zakładach Magneti Marelli, wyspecjalizowanych w produkcji komponentów dla motoryzacji. Działające w fabryce związki zawodowe podpisały z pracodawcą porozumienia, precyzujące zasady zwolnień grupowych - poinformowała śląsko-dąbrowska Solidarność.

📢 Dekoracje z PRL-u do kupienia w Śląskiem. Szklane, drewniane, kryształowe, metalowe, porcelanowe i ceramiczne – jedyne w swoim rodzaju! Dekoracje z PRL-u do kupienia w Śląskiem. Są wśród nich rozmaite elementy wystroju wnętrz, jakie gościły w domach i mieszkaniach Polaków kilkadziesiąt lat temu. Szklane, drewniane, kryształowe, metalowe, porcelanowe i ceramiczne – jedyne w swoim rodzaju. Kiedyś były standardowymi przedmiotami, jakie można było zobaczyć w przeciętnym lokalu mieszkalnym, zaś dzisiaj stanowią przedmiot zainteresowań kolekcjonerów oraz miłośników stylu retro. Obecnie, sklepy oferują mnóstwo mebli oraz innych elementów wnętrzarskich typu vintage, łączących w sobie dawne motywy z nowoczesnymi rozwiązaniami. Sporo osób, które gustują w takich formach decyduje się też na oryginalne przedmioty czy dekoracje rodem z PRL-u. Niektórzy ponownie sięgają po schowane niegdyś rzeczy z poprzedniej epoki albo szukają ich w rodzinie bądź wśród znajomych, dla których są one zbyteczne. Inni korzystają z okazji i kupują je na odpowiednich bazarach. Wystawionych na sprzedaż dekoracji oraz przedmiotów z tamtych lat nie brakuje także w internecie, gdzie na portalach ogłoszeniowych czy w mediach społecznościowych można znaleźć nieraz ciekawe oferty. Zobacz, jakie rzeczy z czasów PRL-u proponują mieszkańcy województwa śląskiego!

📢 Projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Jak może wyglądać dom do 70 mkw? Zobacz zdjęcia 14 stycznia został rozstrzygnięty I etap konkursu na projekt domu do 70 mkw., który będzie można pobrać za darmo i wybudować bez pozwolenia. Teraz trwają negocjacje z 38. autorami – architektami, zespołami i biurami, w trakcie których zostaną wybrane te najciekawsze. Wiele osób liczy na ich udostępnienie jeszcze przed „wybuchem” wiosny. Ci, którzy z nadzieją czekają na gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw., to ta grupa Polaków, którzy – gdy nie widzą szans na kupno lokum odpowiadającego ich potrzebom – chcieliby dokonać racjonalnych wyborów mieszkaniowych nienadwerężających przesadnie rodzinnych budżetów. Inne cele programu budowy takich domów bez pozwolenia na budowę, który w połowie ubiegłego roku przyjął Sejm, to uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność określił organizator konkursu na projekt takiego domu. Prezentujemy galerię prac konkursowych.

📢 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek - zobacz, jak mieszkają Ustroniu. Ogród z basenem, galeria na trofea i mnóstwo światła Piotr Żyła i Marcelina Ziętek postawili na Ustroń. To właśnie tu skoczek narciarski i aktora zamieszkali na stałe i wybudowali od podstaw swój dom. Jak wyglądają jego wnętrza? Zerknijcie do środka. Będziecie zaskoczeni! 📢 Paznokcie 2023 z motywami wielkanocnymi cieszą się już ogromną popularnością. Panie szukają wzorów na nachodzące święta. Zobacz! Paznokcie z motywami wielkanocnymi cieszą się już ogromną popularnością. Kobiety chętnie poszukują wzorów na nachodzące święta, by stworzyć swoją wyjątkową stylizację. Jak się okazuje, świąteczny manicure idealnie wpisuje się w wiosenne trendy 2023. Oznacza to, że wielkanocne paznokcie będą wyróżniać odcienie pastelowe, a ciemne barwy pojawią się w przypadku koloru zielonego czy też w postaci czarnego albo bordowego. Najchętniej wybieranymi barwami będą zieleń, róż, fiolet, a także kolor niebieski i nude. Nie mniej popularny okaże się również pomarańczowy oraz tak zwany łososiowy. We wzorach świątecznych zostaną wykorzystane między innymi motywy zajączków, kurczaków, baranków, pisanek, a także typowo wiosenne, wśród których będą dominować roślinne i kwiatowe. Zgodnie z trendami nadchodzącego sezonu, manicure wielkanocny stanie się błyszczący bądź matowy, choć można też wybrać obie formy. Połączymy również kolory w obrębie jednego paznokcia, a nawet dobierzemy inne barwy lub wzory do każdego z osobna. Zobacz najciekawsze propozycje i zainspiruj się!

📢 Opuszczone miejsca na Śląsku. 11 miejsc na urbex w województwie śląskim. Dreszcz grozy gwarantowany! Uwaga, tutaj straszy! Dreszcz grozy, towarzyszący zwiedzaniu opuszczonych miejsc na Śląsku gwarantowany. Szpitale, ośrodki wypoczynkowe, pałace, kopalniane szyby i puste domy — od lat budzą ogromne zainteresowanie urban explorerów. Gdzie wybrać się na urbex w województwie śląskim? Mamy kilka propozycji.

📢 Bytom: To miejsca jak z postapokaliptycznego horroru. Poznaj 5 opuszczonych ciekawych miejsc. To śląski Urbex Bytom to miasto skrywające w sobie wiele tajemnic. Wciąż znajduje się tu wiele opuszczonych miejsc, które budzą swoim wyglądem grozę i ciekawość jednocześnie. Chociaż mieszkańcy trzymają się od tych budynków z daleka, znaleźli się odważni, którzy postanowili wejść do środka. Zobaczcie sami. Specjalnie dla Was zebraliśmy zdjęcia i materiały video, które pokazują wnętrza 5 opuszczonych miejsc w Bytomiu. Niektóre z nich to prawdziwe perełki!

📢 Budowa drogi ekspresowej S1 Oświęcim Dankowice postępuje. Uwagę zwracają budowy wiaduktów nad zbiornikami wodnymi Ekspresowa „jedynka” na odcinku Oświęcim Dankowice będzie biegła nad kilkoma zbiornikami wodnymi, to stawy i zbiorniki retencyjne. Technicznie to spore utrudnienie dla budowlańców, którzy muszą wybudować wcześniej podpory wiaduktu w środku takiego zbiornika. Jak te prace wyglądają? Oto zdjęcia z marca tego roku. Przypomnijmy, że prace ruszyły tam dopiero jesienią ubiegłego roku. 📢 Górnik Zabrze: Jan Urban trenerem do czerwca. Z Gaulem toczą się rozmowy o rozwiązaniu kontraktu Jan Urban we wtorek poprowadzi z piłkarzami Górnika Zabrze pierwszy trening po ponownym i niespodziewanym objęciu tego zespołu. Od pamiętnych wydarzeń związanych z jego zwolnieniem minęło 9 miesięcy. 📢 Wiosenne trendy w paznokciach 2023. Najpopularniejsze tej wiosny wzory, kolory oraz zdobienia już robią furorę. Zobacz! Wiosenne trendy w paznokciach 2023. Najpopularniejsze tej wiosny wzory, kolory oraz zdobienia już robią furorę i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet. Najbliższe miesiące w świecie manicure zapowiadają się niezwykle różnorodnie – przede wszystkim pod względem kolorystyki i rozmaitych form, wykorzystujących dominujące motywy roślinne i kwiatowe. Wiosna przyniesie popularność głównie odcieniom pastelowym, a ciemne barwy pojawią się w przypadku koloru zielonego czy też w postaci czarnego albo bordowego. Najczęściej wybieranymi barwami będą zieleń, róż, fiolet, a także kolor niebieski i nude. Nie mniej popularny okaże się również pomarańczowy oraz tak zwany łososiowy. Manicure stanie się błyszczący bądź matowy, choć można też zdecydować się na zastosowanie obu form. Nadal będzie popularne łączenie kolorów w obrębie jednego paznokcia, a także dobieranie innych barw bądź wzorów do każdego z osobna. Pojawiają się na nich przede wszystkim motywy roślinne, kwiatowe, ale i koronkowe. Zobacz najciekawsze propozycje i zainspiruj się!

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Głosowanie rozpoczęte - możesz jeszcze przesłać swoje zdjęcie. Czekają nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X! Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukazały się na stronach specjalnego dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Województwa Śląskiego. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!