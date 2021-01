Przejazd kolejowy w centrum Dąbrowy Górniczej zamknięty. Przebudowa śródmieścia trwa. Oto nowe wizualizacje

Prace mają potrwać do czerwca tego roku. Po ich zakończeniu przywrócony zostanie normalny ruch. Na razie, w najbliższych miesiącach, kierowcy zamierzający przejechać przez tory kolejowe będą musieli korzystać z objazdów. Objazd do ulic Konopnickiej i Limanowskiego poprowadzony będzie ulicami: Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, Graniczną i Łączącą. Objazd w kierunku ul. Królowej Jadwigi poprowadzony będzie analogicznie w drugą stronę.

W ramach całej inwestycji powstaną: parkingi po obu stronach torów – przy ul. Kościuszki i Limanowskiego – łącznie na 375 miejsc; tunel drogowy łączący te ulice; przejście podziemne prowadzące do parkingów i peronów; centrum przesiadkowe, do którego dojeżdżać będą autobusy (centrum przesiadkowe ma obsługiwać minimum pięć autobusów komunikacji zbiorowej); droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową; droga łącząca ul. Limanowskiego i ul. Robotniczą; tunel pieszo-rowerowy w miejscu przejazdu przy ul. Konopnickiej i Kolejowej, który zostanie zlikwidowany. W ramach prac przebudowane będą także perony i tory przy stacji. Remont trwa na ul. Kolejowej, gdzie położona zostanie nowa nawierzchnia , wykonana będzie droga rowerowa, odnowione chodniki i oświetlenie.

Całym przedsięwzięciem zajmuje się konsorcjum firm z Dąbrowy Górniczej – Nowak Mosty oraz Complex. To wynik elektronicznej aukcji z 26 maja 2020 roku, która odbywała się na platformie zakupowej PKP PLK. Inwestycja ma zostać wykonana za 229 mln zł, choć do przetargu zwycięskie konsorcjum startował z kwotą ponad 309 mln zł. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez miasto i PKP PLK S.A.

Centrum przesiadkowe i nowy układ drogowy w śródmieściu Dąbrowy Górniczej mają być gotowe do końca grudnia 2022 roku, natomiast odbiory i rozliczenie inwestycji zaplanowane zostały do 31 marca 2023 roku.

Wkrótce ma się też rozpocząć przebudowa dworca PKP

W grudniu 2020 roku wyburzony został już stary, zniszczony i nieużywany od dawna budynek dworca kolejowego przy ul. Kościuszki. W jego miejscu powstanie rondo i wjazd do tunelu pod torami. Dworzec będzie funkcjonował w budynku przy torach, który wyremontuje PKP S.A. Aktualnie trwają prace projektowe, które mają zakończyć się do końca pierwszej połowy przyszłego roku. Następnie kolejowa spółka zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane. Modernizacja ma zakończyć się do końca 2022 r. i wtedy też z dworca będą mogli korzystać podróżni. Inwestycja jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych, realizowanego przez PKP S.A. W jego ramach, do 2023 r. w całym kraju wyremontowanych ma zostać ok. 200 dworców.