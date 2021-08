Przemek Lis dokładnie rok po wypadku odebrał bioniczną protezę ręki. Prawdziwy happy end!

Dzięki dofinansowaniu z programu Aktywny Samorząd, a także wsparciu wielu osób, udało się zakupić protezę wartą 130 tysięcy złotych!

- Pieniądze uzyskałem z PCPR-u, ze środków PEFRON-u, z programu aktywny samorząd - dofinansowanie do protez. Tu udało się otrzymać 117tys złotych, czyli 90% kosztów. Resztę, czyli 10% to wkład własny. Wynosił 13tysięcy - to pieniądze, które udało zebrać się dzięki wpłatom na fundację. Wiadomość o tym, że proteza jest do odbioru otrzymałem 10 sierpnia, czyli równy rok po wypadku - opowiada nam Przemek Lis.