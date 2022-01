Przemysław Miśkiewicz nowym przewodniczącym Śląskiej Rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych

Przemysław Miśkiewicz objął zaszczytną funkcję

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku, aż do swojej śmierci, funkcję przewodniczącego Śląskiej Rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, pełnił Andrzej Rozpłochowski. Był to urodzony w Gdańsku działacz opozycji w okresie PRL i jeden ze współtwórców śląskiej „Solidarności”.

Teraz zastępuje go urodzony w 1962 roku w Częstochowie Przemysław Miśkiewicz. W latach 80. należał on do Niezależnego Związku Studentów, uczestnicząc w akcjach ulotkowych i plakatowych. Był też współorganizatorem wiecu protestacyjnego pod rektoratem Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1982–1989 kolportował prasę podziemną.

W 1984 roku został internowany. Przewodniczącym stowarzyszenia Pokolenie został w 1997 roku. Był wielokrotnie oznaczany, m.in Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, a także Złotym Medalem Solidarności.

Czym zajmuje się rada?

Śląska Rada Konsultacyjna do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych w latach 1956-1989 zajmuje się przede wszystkim weryfikacją wniosków o status działaczy oraz pomocą ludziom, którzy zasłużyli się w tamtym okresie. Pełni też rolę integracyjną.