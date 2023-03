PRZEMYSŁAW MIŚKIEWICZ "Precz z komuną”. Stalinogród

5 marca 1953 umarł Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, Słońce ludzkości - Stalin czy też Soso. Cały postępowy świat pogrąża się w żalu, przecież miał żyć wiecznie, co będzie dalej? Poeci prześcigają się w wierszach i epitafiach, pisarze obiecują napisać powieści, wszyscy chcą upamiętnić zbrodniarza, który wymordował niezliczoną ilość istnień i zabrał wolność dziesiątkom czy wręcz setkom milionów. Ale to mało. Wiersz wzruszy przez chwilę, powieść nie będzie rządzić niczyim życiem, ale jeżeli ktoś będzie żył w Stalinogrodzie, to codziennie będzie przypominał sobie myśli i idee wielkiego Stalina.

Idzie nowe, po śmierci Stalina, nic nie będzie już takie jak dawniej. Towarzysze w Warszawie zbierają się na posiedzeniu. Każdy jest pewnie podpięty pod jakiegoś sowieta, ale czy po śmierci Stalina to będzie miało takie samo znaczenie? Tak czy inaczej, trzeba się przypodobać. Może będziemy pierwsi, może ktoś zauważy i pochwali; 9. ma być pogrzeb, trzeba zdążyć przed. Nie wiadomo, kto wpadł na pomysł zmiany nazwy Katowic na Stalinogród. Podobno najpierw miała nim być Częstochowa, ale ktoś trzeźwo ocenił, że modlitwy do Matki Bożej Stalinogrodzkiej mogłyby się towarzyszom radzieckim nie spodobać.