PRZEMYSŁAW MIŚKIEWICZ "Precz z komuną”. Sztuka pomagania Przemysław Miśkiewicz

Felietony szybko się dezaktualizują, ale ten tylko pozornie. Pisałem go nad ranem w poniedziałek, a we wtorek w Polsce rakieta zabiły dwóch mężczyzn. Cały świat to komentuje. Turecki przywódca Erdogan powiedział, że Rosja nie ma z tym nic wspólnego. Otóż nie, Rosja zaczęła tą wojnę, a Ukraina się broni. Jeżeli nawet rakieta została wystrzelona przez Ukraińców to była to rakieta obronna, która nie trafiła w cel czyli w pocisk rosyjski, który miał zabić cywili. Prawdopodobnie nie zadziałał samolikwidator i doszło do tragedii. Teraz to jest tym bardziej nasza wojna. Przeczytałem jeszcze raz tekst poniżej i nie zmieniłem ani słowa.