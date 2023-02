PRZEMYSŁAW MIŚKIEWICZ "Precz z komuną”: Walka klas

I nagle, zgoła niespodziewanie, stało się. Byłem na Karczmie Piwnej Zarządu Regionu „Solidarności” i kilka, nie, kilkadziesiąt czy kilkaset chłopa, którzy też tam byli, powiedziało mi, że mnie czytają i że się zgadzają z tym, co piszę. I niby co to ma za znaczenie, przecież to skansen, jakieś styropiany, oszołomy, ale dla mnie to właśnie Oni, Ci, dla których piszę. A największą nagrodą było to, że Ci moi starsi koledzy, mający zupełnie różne poglądy polityczne, uważają, że warto czytać moje felietony. A to właśnie Oni są Ojcami naszej wolności, tej, którą tak łatwo postponujemy.

Mam swój ulubiony lokal, do którego chodzę czasami na śniadania lub wczesne obiady. Nie jest ważne, gdzie on jest, najważniejsze, że mogę zjeść super flaki, zresztą wszystko jest tam super. Zgadałem się kiedyś z Panią, chyba Szefową lokalu na temat naszej rzeczywistości, polityki i spojrzenia na to, co nas otacza. Niewątpliwie jest mądrą kobietą i ma swoje zasługi, walczyła w Gdańsku w „tamtym czasie”, będąc studentką. I teraz clou programu. Jej zdaniem obecna władza idzie w kierunku totalitaryzmu. Nie umiałem zachować się jak trzeba i tylko nieśmiało wybąkałem, że mam inne zdanie. I ogólnie nie chciałbym o tym, ale mam wrażenie, że dochodzimy do pewnego absurdu.