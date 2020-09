Przepełniona przychodnia w Rybniku nie stosuje reżimu sanitarnego? Dyrekcja tłumaczy "Nie zamknęliśmy się przed pacjentami i mamy za swoje"

- 18 sierpnia kiedy Rybnik był w strefie czerwonej zwróciłem się do WSSE w Katowicach o przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania procedur w przychodni CENTRUM MEDYCZNE Sp.z o.o. w Rybniku, ul. Byłych Więźniów Politycznych 3 (największa przychodnia specjalistyczna w mieście). Zwracałem uwagę na fakt, że dyrekcja tej firmy ma na tyle dobre kontakty z miejscowym SANEPID-em że ew czynności kontrolne powinni przeprowadzić inspektorzy z Katowic w żaden sposób nie związani z placówką w Rybniku. WSSE w Katowicach zwróciło się oczywiście do Rybnika o przeprowadzenie kontroli której do tej pory nie było - pisze w mailu do redakcji Czytelnik.