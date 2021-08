Przepiękne widoki z Górki Gołonoskiej i Borowego Wzgórza w Dąbrowie Górniczej. Sami zobaczcie

Wzgórze Gołonoskie to jeden z najwyższych szczytów w Dąbrowie Górniczej. Ma wysokość 335 metrów. Leży w dzielnicy Gołonóg i rozciąga się na długości około 800 metrów. Warto odwiedzić to miejsce, dlatego że właśnie tu znajduje się zabytkowe sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, którym opiekują się ojcowie franciszkanie. A do tego z Górki Gołonoskiej oraz Borowego Wzgórza rozciąga się doskonały widok na całą okolicę.

