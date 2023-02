Przestrzeganie tego znaku może uchronić cię przed wypadkiem. W jakim celu stosuje się linie ostrzegawcze? Robert Lewandowski

Linia P-6 rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.

Nieustąpienie pierwszeństwa i niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, to tylko niektóre z najczęstszych przyczyn wypadków na śląskich drogach. Do wielu z nich dochodzi również wtedy, gdy kierowcy decydują się na manewr wyprzedzania w niedozwolonym miejscu. Dojeżdżając do miejsca, w którym wyprzedzanie staje się zabronione, kierowcy są jednak informowani za pomocą linii ostrzegawczych. Co oznaczają i jak wyglądają namalowane na jezdniach linie P-6?