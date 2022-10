Przetargi AMW. Nie uwierzysz, co sprzedaje polskie wojsko. Znajdziesz tutaj wszystko: Bus, fotel stomatologiczny, kosiarki. Co jeszcze? Barbara Romańczuk

Agencja Mienia Wojskowego co jakiś czas przeprowadza przetargi, na których pozbywa się niepotrzebnego sprzętu i wyposażenia należącego do wojska. Oferta jest bardzo bogata i potrafi zaskoczyć. To nie tylko typowo wojskowe przedmioty, można tam znaleźć prawdziwe perełki! Co znajdziemy na przetargach? Na liście znajdują się m.in. fortepian, busy, kosiarki i wiele innych rzeczy. Zobacz najciekawsze oferty AMW.