Przetargi lokali mieszkalnych w Gliwicach. Sprawdź oferty sprzedaży!

Sprawdź lokale wystawione na sprzedaż!

Wadium i cena wywoławcza

Jednym z warunków przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium, które stanowi zabezpieczenie transakcji, które: w przypadku wygrania przetargów – zostaje przekazane na poczet nabycia mieszkania, w przypadku niepowodzenia – kwota zostaje zwrócona oferentowi, w przypadku wycofania się z zakupu lub braku wpłaty całej kwoty w wyznaczonym terminie, wadium przepada.

Jednak wpłata wadium nie zagwarantuje nam udziału w przetargach. Trzeba dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem przetargów i dostarczyć wymagane przez daną organizację dokumentów.

Cena wywoławcza mieszkania wynika z oszacowania wartości przez rzeczoznawcę majątkowego, jednak jeśli mieszkanie nie zostanie sprzedane podczas pierwszych przetargów, podczas kolejnego jego cena może zostać obniżona.

Wygrany przetarg

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty

przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest również zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, oraz poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.