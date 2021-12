Przetargi na projekty przebudowy sosnowieckiej części drogi ekspresowej S1 w toku. W najbliższych dniach rozstrzygnięcie jednego z nich

- Podstawowe cele inwestycji to dostosowanie parametrów geometrycznych istniejącej drogi do parametrów technicznych drogi ekspresowej, a konstrukcji drogi i obiektów mostowych do nośności 115 kN/oś. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych i środowiskowych – argumentują przedstawiciele GDDKiA.