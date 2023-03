Przewodniczący PO z wizytą wyborczą w Cechu w Zawierciu. Spotkał się z przedsiębiorcami

- W przypadku przedsiębiorców i problemów, z którymi się borykają, trzeba mieć możliwość ustawowego działania (...). To co od ręki chcemy zrobić, to składka zdrowotna 9 procent wyłącznie od podstawowej działalności gospodarczej, chorobowe pracowników ZUS płaci od pierwszego dnia. Wydłużone vacatio legis, aby zmiany podatkowe nie były wprowadzane w taki sposób jak teraz - odnosił się przemówieniu Donald Tusk w Zawierciu.