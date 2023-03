Przez Pojezierze Palowickie może zostać poprowadzona linia kolejowa do CPK. Mieszkańcy przeciwni. Zorganizowali spacer po urokliwym terenie

Spacer w obronie Pojezierza Palowickiego

Mieszkańcy Palowic (gm. Czerwionka-Leszczyny) nie ustają w swoim sprzeciwie wobec planowanej inwestycji kolejowej, jaką jest linia kolejowa do CPK. Widzą oni w niej zagrożenie dla siebie, a także otaczającej ich przyrody. I to właśnie w obronie tej ostatniej, jaką w ich przypadku jest urokliwe Pojezierze Palowickie tym razem wystąpili.

- To jest takie dziewicze miejsce do urządzania spacerów, czy wycieczek rowerowych. To jest enklawa, wizytówka zielonych płuc Śląska. Tu, na Górnym Śląsku, tych miejsc przyrodniczo cennych jest mało i z wielkim szacunkiem do tej przyrody musimy podchodzić - mówi o Pojezierzu Palowickim, Dominika Baranowicz, sołtys Palowic.