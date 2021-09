Przybywa zakażeń koronawirusem. 406 nowych przypadków w całej Polsce, 25 w województwie śląskim

Koronawirus - nowe zakażenia

406 nowych przypadków zakażenia koronawirusem to wzrost o 42 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia. Tydzień temu było 285 nowych przypadków zakażeń. Jest to najwyższa liczba zachorowań od 9 czerwca.

Zmarło 13 osób (przed tygodniem 5), z tego 12 miało choroby współistniejące, 1 zmarła z powodu samego Covid-u.

Dzisiejsze przypadki zakażeń pochodzą z województw:

mazowieckiego (54)

lubelskiego (41)

dolnośląskiego (34)

pomorskiego (31)

łódzkiego (29)

małopolskiego (26)

podkarpackiego (26)

śląskiego (25)

podlaskiego (24)

warmińsko-mazurskiego (24)

zachodniopomorskiego (22)

wielkopolskiego (19)

kujawsko-pomorskiego (13)

lubuskiego (13)

świętokrzyskiego (9)

opolskiego (6)

10 zakażeń to dane bez wskazania adresu.