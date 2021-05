"Przyjaciele" po 17 latach wracają na ekran. Jak się zmienili? Porównaj, jak wyglądali kiedyś i dziś JK

22 września 1994 roku miała miejsce emisja pierwszego odcinka kultowego serialu "Przyjaciele". Bohaterowie na ekranach telewizorów towarzyszyli nam przez 10 lat, w kolejnych sezonach bawiąc do łez, a niekiedy wzruszając. Dziś możemy ich wciąż ogląda, i to nie tylko w powtórkach odcinków ale także w premierowym odcinku specjalnym: Friends The Reunion. Jak zmienili się główni bohaterowie przez ćwierć wieku? Zobaczcie w interaktywnej galerii z suwakiem - porównajcie zdjęcia kiedyś i dziś.