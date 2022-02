Przysięga terytorialsów w Żywcu. Ponad 80 żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wypowiedziało słowa roty

- Zdecydowałem się wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, bo swoją przyszłość wiążę z wojskiem. Jestem uczniem klasy mundurowej w szkole w Moszczanicy obok Żywca, więc wybór był prosty - mówił szeregowy Wiktor Konior. Dodał, że nie tylko on, ale wszyscy, którzy złożyli dzisiaj przysięgę, zdają sobie sprawę, że ich służba przypada na trudny moment. - Każdy jest tego świadomy - podkreślił szeregowy Konior.

Magdalena Dróżdż, rzecznik prasowy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, stwierdziła, że terytorialna służba wojskowa jako jedyna pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą Ojczyźnie. Podkreśliła, że obecna sytuacja kryzysowa na granicy polsko-białoruskiej wyzwala w Polakach poczucie patriotyzmu i potrzeby służby Polsce, co przekłada się na liczne zgłoszenia do służby w WOT. Niemal co tydzień w szeregi terytorialsów wcielane jest blisko 300 nowych ochotników.