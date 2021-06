Przywiązał psa do słupa o 4 nad ranem, bo chciał iść do lekarza. Szokujące nagranie i tłumaczenie. Odpowie za nie przed sądem

Bestialskie traktowanie własnego psa

Lato to najgorszy okres dla wszystkich schronisk dla zwierząt. Niestety, zwierząt pojawia się coraz więcej, wiele w tak bestialski sposób jak kilka dni temu w Zawierciu. Godzina 4:30 rano, mężczyzna przyjeżdża pod schronisko o samym świcie wraz ze swoim psem, jak okazuje się jednym z dwóch, owczarkiem niemieckim. Przywiązuje psa do słupa i odjeżdża. Każdemu, kto ma swojego psa i traktuje go jak członka rodziny, to nagranie powoduje łzy w oczach. Pies próbuje z całych sił, prawie dusząc się smyczą biec za swoim panem, który nie interesując się jego losami pozostawia go pod schroniskiem. Dlaczego? Jak twierdzi, chciał jechać do lekarza.