PŚ w Wiśle WYNIKI: Dawid Kubacki wygrywa po raz drugi! Polak fruwa w innej lidze! Rafał Musioł

W sobotę w Wiśle odbył się pierwszy konkurs 44. sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W świetnym stylu wygrał go Dawid Kubacki. W niedzielę kwalifikacje znów wygrał Kubacki, za to Kamil Stoch został zdyskwalifikowany. Po pierwszej serii na czele był Kubacki, ale rywale mieli niewielką stratę. Do drugiej serii awansowało tylko trzech Polaków. W finale zakopiańczyk znów jednak znokautował rywali i wygrał po raz drugi! Zobaczcie wyniki i zdjęcia z Wisły.