Pseudokibice pobili nastolatków na ul. Hallera w Katowicach. Jeden z nich jest już w rękach policji. W więzieniu może spędzić 3 lata

Atak pseudokibiców na ul. Hallera w Katowicach

Do pobicia doszło 1 lutego na ul. Hallera w Katowicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że trzech nastolatków zostało zaatakowanych przez grupę zamaskowanych mężczyzn, którzy do dzielnicy Burowiec przyjechali samochodami. Po pobiciu sprawcy wsiedli do aut i odjechali.