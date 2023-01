Pstryk! Zrób sobie i członkom rodziny zwykłe zdjęcie. Pokaż swoją prawdziwą twarz. Bez filtra. Nawet nie wiesz, kiedy może się przydać

To zjawisko tak spowszedniało, że nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że z punktu widzenia socjologicznego czy psychologicznego wskazuje na niebezpieczną tendencję. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę również z tego, jak ważne jest posiadanie autentycznego zdjęcia, nie poddanego obróbce. Do akcji na naturalne fotografie nawołuje między innymi organizacja charytatywna, zajmująca się poszukiwaniem osób zaginionych. Prawdziwa fotografia, może uratować nam życie.

Zrób sobie i bliskim fotografie bez filtra. Możesz je trzymać w szufladzie, nie wiesz kiedy mogą się przydać

Z bardzo istotnym apelem do swoich czytelników zwróciła się organizacja charytatywna "SOS Zaginięcia", pomagająca osobom zaginionym, a w szczególności ich bliskim w całej Polsce i poza granicami. Na co dzień publikuje apele o osobach zaginionych, wspierając działania służb. W akcji uświadamiającej społeczeństwo, założyciele organizacji nakłaniają do tego, aby każdy z nas był w posiadaniu przynajmniej jednej dobrej jakościowo własnej fotografii oraz zdjęcia swoich bliskich bez filtra.