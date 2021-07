Psy do adopcji na Śląsku czekają na nowy dom. Nowych opiekunów będą kochały bezgranicznie

Żadna najcenniejsza rzecz ani przedmiot nie wzbogaca naszego życia tak jak obecność zwierzaka. Jest lekarstwem na nasze smutki i samotność, obdarza nas przyjaźnią bezinteresowną, czystą i wielką. Taka przyjaźń to niezwykle rzadki i cenny dar. Towarzystwo czworonożnego przyjaciela może wzbogacić nasze życie, złagodzić i ogrzać atmosferę w domu. Jednak jest to jednocześnie ogromny obowiązek, więc zanim zdecydujesz się przyjąć do swego domu zwierzę odpowiedz sobie na pytania:

Czy masz odpowiednie warunki?

Czy masz dość czasu i cierpliwości?

Czy stać cię na utrzymanie zwierzaka?

Czy decyzja o posiadaniu zwierzaka jest twoja?