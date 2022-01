Psy do adopcji w Katowicach czekają na nowych opiekunów za darmo. Dziś akcja Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć

Dziś, podczas akcji "Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć" można zabrać któregoś z nich na spacer.KOKO 300/21 i PIPI 301/21Pieski szukają domu w dwupaku!Pipi i Koko to dwie malutkie sunie, które po śmierci ukochanego właściciela ze wspólnego ciepłego domu trafiły do schroniska. Od tego momentu mają tylko siebie. Różni je wiele - wiek, usposobienie, jednak łatwo zauważyć, że jedna potrzebuje drugiej, by czuć się dobrze.Koko (ok. 5 lat) to żywiołowa, temperamentna i wesoła sunia. Wszędzie jej pełno. Uwielbia kontakt z człowiekiem, wskakiwanie na kolanka i szalone gonitwy na wybiegu. Niedawno zmartwiło nas jej dość częste pokasływanie - niebawem czeka ją dalsza diagnostyka, jednak przy odpowiednim leczeniu sunia najpewniej jeszcze dłuuugo będzie mogła cieszyć się życiem.Pipi (ok. 12 lat, ze stojącymi uszkami) najczęściej woli pozostać na drugim planie. To bardzo delikatna, nieśmiała sunia, w bezpośrednim kontakcie bywa wystraszona i potrzebuje czasu, by przekonać się do nowych osób. Mimo wieku nie brak energii, jednak spora część jej zachowań jest naśladowaniem bardziej przebojowej przyjaciółki. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Katowicach