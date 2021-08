Psy do adopcji w Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu są piękne i kochane Wiktoria Żesławska

Psy do adopcji w Zawierciu czekają na nowy dom i nowych opiekunów. Praktycznie codziennie do Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu do adopcji trafiają kolejne psy. Jedne są porzucone, inne zostały znalezione po tygodniach bez domu, niektóre z różnych przyczyn straciły właściciela. Wszystkie czekają z nadzieją, że ktoś przyjdzie i da im dom. Zobaczcie w galerii, jakie cudne pieski czekają na adopcję.